القضاء يلزم الحكومة الفرنسية بعدم استخدام تسميات إنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط

منع القضاء الفرنسي الحكومة من استخدام التسمية الإنجليزية «هيلث داتا هاب» (Health data hub) في أي مواد تواصلية تتعلق بمركز البيانات الصحية الحكومي، وأمرها بناء على مراجعة من جمعية الدفاع عن الفرنكوفونية باستعمال المرادف الفرنسي.

وأصدرت المحكمة الإدارية في باريس في 20 أكتوبر قراراً، يُلزم وزارة الصحة «سحب التعبير Health Data Hub واختصاره HDH من كل وسائل التواصل التي تتوجه إلى الجمهور الفرنسي على التراب الوطني بحلول 20 أبريل 2023»، وفق «فرانس برس».

جمعية الدفاع عن الفرنكوفونية

وكانت جمعية الدفاع عن الفرنكوفونية «فرنكوفوني أفونير» (Francophonie Avenir) قدّمت مراجعة إلى المحكمة الإدارية سعياً إلى منع الدولة من استخدام تعابير إنجليزية مثل «تشوز فرانس» (Choose France) أو «فرنش تِك» (French Tech) أو «فرنش إمباكت» (French Impact) التزاماً بقانون الدفاع عن اللغة الفرنسية الصادر عام 1994.

ويحظر هذا القانون على أية جهة عامة استخدام «تعبير أو مصطلح أجنبي» في علامة تجارية أو اسم ينشئه، بمجرد وجود تعبير مرادف بالفرنسية.

وفي ما يتعلق بمركز البيانات الصحية، لاحظت المحكمة الإدارية في باريس أن كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة في التسمية الإنجليزية «هيلث داتا هاب» تتوافر له «ترجمة معتمدة من قبل لجنة إثراء اللغة الفرنسية» ، نُشرت لاحقاً في الجريدة الرسمية.