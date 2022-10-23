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عقوبة هزيلة لصبي إسباني قتل والديه وشقيقه الأصغر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 03:06 مساء
عقوبة هزيلة لصبي إسباني قتل والديه وشقيقه الأصغر
صبي إسباني يقتل والديه وشقيقه (صورة تعبيرية: الإنترنت)
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حكم على صبي إسباني في الخامسة عشرة من عمره، قتل والديه وشقيقه الأصغر، بالسجن 6 سنوات وإطلاق سراح مشروط لمدة 3 سنوات، وهي الجريمة التي هزت المجتمع الإسباني، فيما تسبب الحكم في جدل واسع.

وكان الصبي اقترف جريمته، بعد معاقبته بحرمانه من الهاتف ومشاهدة التلفاز بسبب درجاته السيئة في المدرسة.

وفي فبراير الماضي، أطلق الصبي، الذي عرف باسم سانتي، النار على والدته من بندقية الصيد التي كانت ملكًا لجده، ثم لحق بشقيقه (10 سنوات)، وأطلق النار عليه من الخلف، بعد أن حاول الهرب، وفق «سكاي نيوز»، الأحد.

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وبدم بارد، أخفى الصبي الجثتين، وانتظر وصول والده إلى المنزل ثم أطلق النار عليه، إلا أن الأب تمكن من انتزاع البندقية من يد الصبي، لتسقط على الأرض. وتمكن سانتي من استعادة البندقية وإطلاق النار مرتين على والده وقتله.

وأخفى سانتي الجثث في المنزل وعاش معها 3 أيام، بقي خلالها في غرفته، حيث لعب ألعاب الفيديو دون أي شعور بالذنب، كما اتصل بمدرسته مدعيًا أنه أحد الأقرباء، ليخبرهم بأنه يعاني فيروس «كورونا» ولن يتمكن من الحضور. لكن الخطة لم تدم طويلًا، إذ شعر بعض أقربائه بالقلق وعندما سألوه عما حدث اعترف.

التحليل النفسي
وأخبر الشاب أخصائيين نفسيين بعد اعتقاله، بأنه كان في نوبة غضب، بعد أن تُرك دون جهاز كمبيوتر أو تلفزيون، فضلًا عن منعه من الخروج مع أصدقائه وإجباره على المساعدة في الأعمال المنزلية.

واستبعد أطباء نفسيون وغيرهم من الخبراء الذين أجروا مقابلات معه بعد اعتقاله، إصابته بأي مرض عقلي، وقالوا في تقرير إنه «يعرف ما فعله وروى الأمر ببرود ودون ندم».

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الطالب «الخجول» كان قرأ كتابًا في مدرسته، عن صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، قتل والده وأصاب اثنين من أشقائه الثلاثة.

مؤسسة للأحداث
ومن المتوقع أن يقضي سانتي معظم عقوبته (6 سنوات)، وهي أقصى حد ممكن بموجب القانون الإسباني لصبي في سنه، في مؤسسة للأحداث، قبل نقله إلى سجن للبالغين.

يشار إلى أنه لو كان أكبر بسنة واحدة وقت ارتكابه الجريمة، لكان من الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وذكرت تقارير صحفية، أن أقارب الضحايا يعملون جاهدين لحرمانه من الميراث.

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