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«إل تشابو» يطلب بإعادة محاكمته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 01:52 مساء
«إل تشابو» يطلب بإعادة محاكمته
تاجر المخدرات المكسيكي البارز خواكين «إل تشابو» غوسمان (الإنترنت)
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يسعى تاجر المخدرات المكسيكي البارز خواكين «إل تشابو» غوسمان إلى إعادة محاكمته، بعدما طلب من القضاء الأميركي بإلغاء الحكم الصادر عليه في نيويورك عام 2019 بالسجن مدى الحياة لتزعمه كارتل سينالوا.

وأشار مستند قضائي وقعه «إل تشابو » في السادس من سبتمبر ونشرته إحدى المحاكم هذا الأسبوع، إلى أنّ غوسمان طلب «إلغاء الحكم وإجراء محاكمة جديدة أو تحديد موعد جلسة للاستماع إلى شهود» مؤكداً أنّه «حُرم من حق الاستعانة بمحامٍ»، وفق «فرانس برس».

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ويتهم «إل تشابو» وكيل الدفاع عنه آنذاك بأنّه كان «عديم الفاعلية»، كونه لم يطلب تحليلاً مسبقاً للوثائق التي قدمتها المكسيك دعما لطلب الولايات المتحدة تسليمها إياه. وبذلك، أتاحت السلطات المكسيكية محاكمته في بروكلين لا في تكساس أو كاليفورنيا بحسب ما جاء في طلب التسليم، وفق غوسمان.

ملف كامل للطعن
أضرّ هذا التقصير بغوسمان وحال دون تقديم ملف كامل للطعن في شروط التسليم، بحسب ما ذكر المستند القضائي الذي يعتبر أنّ «إل تشابو» حُرم من «محاكمة عادلة».

وحُكم على «ال تشابو » بالسجن مدى الحياة مع عقوبة إضافية رمزية بالسجن ثلاثين عاماً لاستخدامه أسلحة آلية.

وسبق له أن استأنف هذا الحكم، إلا أن طلب الاستئناف رُدّ وثبّت مدعي عام بروكلين في يناير الحكم الصادر في حقه.

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