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«إكستنكشن ريبيلين» تنظم احتجاجا في «مونديال» السيارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 11:24 صباحا
«إكستنكشن ريبيلين» تنظم احتجاجا في «مونديال» السيارات
صورة التقطت في 17 أكتوبر 2022 لأحد موديلات شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» في معرض لومونديال دو لوتو في باريس باريس (أ ف ب)
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أعلنت حركة «إكستنكشن ريبيلين» أن أعضاء تابعين لها نظموا احتجاجا، مساء الجمعة، خلال معرض «مونديال دو لوتوموبيل» العالمي في باريس.

ووقف عشرة ناشطين، لفترة وجيزة، قرب سيارات رياضية معروضة منددين بـ«طراز السيارة الفردية»، الذي لا يزال يُرَوَّج له في قطاع السيارات.

وأوضح بيان الحركة أنّ «نحو عشرة ناشطين في حركة إكستنكشن ريبيلين الهادفة إلى العصيان المدني السلمي، شغلوا لبضع دقائق المنصة الخاصة بالسيارات المميزة في معرض مونديال دو لوتوموبيل العالمي في باريس»، وفق «فرانس برس».

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وأشارت الحركة إلى أنّ هؤلاء الناشطين رغبوا في «التنديد بقطاع ملوِّث يسعى إلى تحسين صورته عن طريق المركبات الصديقة للبيئة إلا أنه يواصل الترويج للسيارات الفردية على أنّها وسيلة النقل المستقبلية».

وتابع البيان «نطالب بحظر الإعلانات المرتبطة بالمركبات الفردية» و«ندعو إلى تحسين وسائل النقل العامة للحد من عدم الاستقرار في التنقل».

لافتات سوداء
وأظهرت صورة نشرتها الحركة عدداً من الناشطين، يحملون لافتة فوق ثلاث سيارات رياضية حمراء مطلية بالأسود، كُتب عليها «عالم التدمير الذاتي». وبحسب تفاصيل أوردتها الحركة، جلس أربعة ناشطين أسفل السيارات وألصقوا أياديهم مستخدمين الغراء بأغطيتها. وجرى توقيف 11 شخصاً منهم، وفق «إكستنكشن ريبيلين».

ولفت البيان إلى أنّ الناشطين في الحركة «يستنكرون عبثية الترويج للمركبات الفردية على أنها وسيلة نقل مستقبلية في حين أنّ الكهرباء والمحروقات غير مُتاحين للجميع بصورة لم تُسجَّل سابقاً»، مشيرين إلى أنّ الكلفة الشهرية التقديرية لوسائل النقل هذه تبلغ «350 يورو شهرياً» لعام 2022.

المحركات والبطاريات
وتابع البيان انّ «المحركات والبطاريات الأساسية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بنظامين، وتُباع على أنها «صديقة للبيئة» تصنع باستخدام مواد استثمارها مُكلف لناحية الأرواح البشرية والطاقة والتلوث»، مشيراً إلى دور قطاع السيارات في التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

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