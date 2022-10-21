Atwasat

إسبانية تتنكر بزي طبيب لتخطف طفلا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 03:16 مساء
إسبانية تتنكر بزي طبيب لتخطف طفلا
توقيف امرأة في إسبانيا بعد خطفها طفلاً رضيعاً مرتدية بزة طبيب (الإنترنت)
alwasat radio

أوقفت سلطات الباسك (شمال إسبانيا)، الخميس، امرأة خطفت طفلا رضيعا، إثر تنكرها بزي طبيب، لكن عُثر عليه بعد ساعات على حصيرة.

وأعلنت الشرطة العثور على الطفل، صباح الخميس، «بصحة جيدة» أمام مدخل شقة في أحد أحياء بلباو.

- العثور على طفل اختطفه والده في فرنسا

وأوضح ناطق باسم الشرطة الإقليمية أن المرأة (24 عاما) «أوقفت قرابة الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً (08,45 ت غ)» في حي آخر في المدينة، مشيراً إلى أنها قرعت جرس الباب في هذه الشقة قبل أن تلوذ بالفرار.

سترة بيضاء
أكد المسؤول الأمني الإقليمي، خوسو إركوريكا، إن المرأة كانت ترتدي «سترة بيضاء مخصصة عادة للأطباء»، عند دخولها، الأربعاء، قرابة الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ) إلى دار توليد في مستشفى باسورتو في بلباو حيث خطفت الطفل الرضيع.

وأشار إلى أن «كل شيء يدفع للاعتقاد بأن هذه المرأة حاولت خطف أطفال عدة»، مضيفا: «دخلت المرأة غرفاً عدة كان فيها أمهات، وحاولت القيام بالأمر نفسه من دون أن تفلح في ذلك».

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن سكان في الحي، حيث عُثر على الطفل وحيث تعيش المرأة أيضاً، قولهم إنها كانت حاملا قبل فترة وجيزة من الخطف، حتى أنها اشترت عربة أطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب النيوزيلنديين
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب النيوزيلنديين
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
شيف تركي ظن اتصال «ميشلان» ضربا من الاحتيال
شيف تركي ظن اتصال «ميشلان» ضربا من الاحتيال
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير ...
وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة
وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية...
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ......
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني...
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار...
المزيد
إسبانية تتنكر بزي طبيب لتخطف طفلا
إسبانية تتنكر بزي طبيب لتخطف طفلا...
أوكلاهوما تعدم سجينا يشك الأطباء في سلامته النفسية
أوكلاهوما تعدم سجينا يشك الأطباء في سلامته النفسية...
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح...
وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة
وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة...
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط