إسبانية تتنكر بزي طبيب لتخطف طفلا

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت سلطات الباسك (شمال إسبانيا)، الخميس، امرأة خطفت طفلا رضيعا، إثر تنكرها بزي طبيب، لكن عُثر عليه بعد ساعات على حصيرة.

وأعلنت الشرطة العثور على الطفل، صباح الخميس، «بصحة جيدة» أمام مدخل شقة في أحد أحياء بلباو.

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وأوضح ناطق باسم الشرطة الإقليمية أن المرأة (24 عاما) «أوقفت قرابة الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً (08,45 ت غ)» في حي آخر في المدينة، مشيراً إلى أنها قرعت جرس الباب في هذه الشقة قبل أن تلوذ بالفرار.

سترة بيضاء

أكد المسؤول الأمني الإقليمي، خوسو إركوريكا، إن المرأة كانت ترتدي «سترة بيضاء مخصصة عادة للأطباء»، عند دخولها، الأربعاء، قرابة الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ) إلى دار توليد في مستشفى باسورتو في بلباو حيث خطفت الطفل الرضيع.

وأشار إلى أن «كل شيء يدفع للاعتقاد بأن هذه المرأة حاولت خطف أطفال عدة»، مضيفا: «دخلت المرأة غرفاً عدة كان فيها أمهات، وحاولت القيام بالأمر نفسه من دون أن تفلح في ذلك».

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن سكان في الحي، حيث عُثر على الطفل وحيث تعيش المرأة أيضاً، قولهم إنها كانت حاملا قبل فترة وجيزة من الخطف، حتى أنها اشترت عربة أطفال.