نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

القاهرة - بوابة الوسط

استقل مزارعون نيوزيلنديون جراراتهم في مدن كبرى، الخميس، احتجاجاً على قرار حكومي بفرض ضريبة على انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من مواشيهم.

وسارت آلات زراعية ومركبات دفع رباعي في ويلينغتون وأوكلاند وكرايستشيرش ومدن أخرى في الأرخبيل، فيما دعا المشاركون في الاعتصام حكومة يسار الوسط إلى التخلي عن خطتها الهادفة إلى فرض ضرائب على «إطلاق الريح والتجشؤ» من الحيوانات.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن خلال الأسبوع الفائت عن خطة لفرض هذا النوع من الضرائب، في خطوة هي الأولى في العالم.

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وتظاهر آلاف المزارعين، الخميس، حاملين لافتات كتب عليها سياسة «الرائحة الكريهة»، في إشارة إلى خطة الحكومة.

وقال متظاهر في ويلينغتون لم يرغب في ذكر اسمه «سئم معظم المزارعين، إذ ان الاستمرار في القطاع الزراعي يزداد صعوبةً بينما لا توفر لنا الحكومة دعماً فعلياً»، مشيراً إلى أنّ «الوضع صعب حالياً».

وتشكل الغازات كالميثان، الذي ينبعث بصورة طبيعية من نحو 6,2 مليون بقرة و26 مليون رأس غنم في نيوزيلندا عند إطلاقها ريح أو لدى تجشئها، وأكسيد النيتروز الموجود في بول المواشي، إحدى أبرز المشاكل البيئية في البلاد.

ثاني أكسيد الكربون

ولا يبقى الميثان الذي تشكل نسبته أقل من تلك الخاصة بثاني أكسيد الكربون، في الهواء فترة طويلة، إلا أنه يتسبب بصورة كبيرة في الاحترار المناخي.

وأشار العلماء إلى أنّ هذا الغاز مسؤول عن نحو 30% من الاحترار المناخي منذ الثورة الصناعية، مع أنه يمثل نسبة صغيرة من مجموع غازات الدفيئة.

وأكدت أرديرن أنّ الضريبة ضرورية لإبطاء ظاهرة التغير المناخي، وقد تأتي بمنفعة على المزارعين الذين سيستطيعون بفرضها أن يبيعوا لحوماً بأسعار غالية لأنها صديقة للبيئة.

البحث عن تسوية

وألمحت رئيسة الوزراء إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

وقالت للصحفيين، الخميس، في أوكلاند «نجري مباحثات مع المزارعين ومنتجي المواد الغذائية بهدف التوصل لأفضل حل ممكن».

ووصف بريان ماكنزي من منظمة «غراوندسويل نيوزيلاندا» التي تقف وراء الاحتجاجات الضرائب بأنها «عقابية»، معتبراً أنها تشكل «تهديداً للمجتمعات الريفية».

وأضاف «بعد سنوات من المشاورات الزائفة، تخلت الحكومة عن ادعاءاتها بسياسة عادلة وقابلة للتطبيق في شأن الانبعاثات المرتبطة بالمزارع».

تقليص الانبعاثات

وبينما تأمل الحكومة في أن يؤدي فرض الضريبة إلى تقليص الانبعاثات من المواشي بنسبة 20%، أعرب ماكنزي عن خشيته من أن «يحل محل المزارعين آخرون أجانب أقل كفاءة».

وإلى جانب المزارعين، شارك أشخاص لا يعملون في قطاع الزراعة بالتظاهرات. وكُتب على لافتة رُفعت في مدينة دنيدن الواقعة جنوب الأرخبيل «الضريبة الزراعية تطالنا جميعاً».

وأعرب عدد من رؤساء البلديات في مناطق نائية من ساحل نيوزيلندا الغربي، في بيان مشترك، عن «تأييدهم بقوة الاحتجاجات». وأكّد علماء البيئة أنّ المزارعين في نيوزيلندا يواجهون تحدّيين مختلفين.

وقالت إيميلي بايلي من منظمة «كلايمت دجاستس تاراناكي» إنّ «القطاع الزراعي في هذا البلد تضرر جداً جراء الفيضانات والعواصف الحادة وموجات الجفاف التي سُجّلت هذا العام»، مضيفةً أنّ «الوضع يزداد سوءاً، فالمزارعون أصبحوا أمام خيارين: إما التكيّف مع ما هو مطلوب وتقليص انبعاثات مواشيهم أم مواجهة معاناة أكبر على غرار الباقين».