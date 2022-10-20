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وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 03:55 مساء
وفاة طفلة رضيعة جراء هجوم نادر من زرافة
وقع الهجوم داخل محمية طبيعية جنوب أفريقية (أ ف ب)
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أودت زرافة بحياة طفلة تبلغ 16 شهرا بعدما هاجمتها ووالدتها، الأربعاء، في محمية طبيعية جنوب أفريقية لأسباب لا تزال غامضة، على ما أفادت الشرطة.

ووقع الهجوم، وهو نادر جدا من هذا الحيوان الثديي الأكبر في العالم، على بعد حوالى 270 كيلومترا إلى الشمال من مدينة دوربان الساحلية شرق البلاد.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل غوالا لوكالة «فرانس برس» أن أما في سن 25 عاما وابنتها البالغة 16 شهرا تعرضتا لهجوم بعد ظهر، الأربعاء، في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي وتعرضتا «للدهس من جانب زرافة».

ونُقلت الطفلة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة «حيث فارقت الحياة». أما الوالدة فنُقلت بواسطة طوافة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث لا تزال في حالة حرجة، الخميس.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة غير الاعتيادية، إذ أن الزرافات لا تتهجم في العادة على البشر.

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