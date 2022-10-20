Atwasat

السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 01:45 مساء
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي
الناشطة السودانية نسرين الصائم في الخرطوم، 5 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ برعاية الأمم المتحدة في مصر، تقول الناشطة السودانية نسرين الصائم إنها ستشارك به لتطالب بدعم الديمقراطية في بلدها الفقير وبإجراءات عاجلة لحماية البيئة في ظل التغير المناخي الذي يزيد من هشاشتها.

وبدأت الصائم ذات السبعة وعشرين عاما والتي تحمل شهادة في الفيزياء ومصادر الطاقة المتجددة، نشاطها قبل ما يقارب عقد من الزمن، ودقت ناقوس الخطر بشأن تزايد مخاطر الاحترار المناخي في بلدها الواقع في شمال شرق أفريقيا، وتعتبر اليوم أن مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة على مستوى العالم، والديمقراطية في السودان الذي يعيش مرحلة انتقالية صعبة سعيا إلى التغيير السياسي، أمران متلازمان، وفق «فرانس برس».

منذ العام 2020، أصبحت الصائم رئيسة لمجموعة الأمم المتحدة الاستشارية للشباب بشأن التغيير المناخي، وهي اليوم وجه بارز من وجوه الناشطين الأفارقة.

وقالت الصائم في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في منزلها بالخرطوم «في السودان، يجب إعطاء الأولوية لتغيّر المناخ»، مشيرة الى أن السلطات السودانية لم تولِ التغير المناخي سوى القليل من الاهتمام، على الرغم من أنه جزء أساسي في الأزمات التي تشهدها البلاد منذ سنوات. وتضيف «هطلت الأمطار في السودان بصورة غير منتظمة وغير اعتيادية، ما أدى إلى فيضانات مدمرة تسبّبت في دمار الممتلكات والبنية التحتية والأراضي الزراعية. ورُصد أيضا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، واختفى فصل الشتاء نهائيا».

الجنجويد
وطقس السودان شبه جاف وحار معظم أوقات السنة، مع ارتفاع في درجات الحرارة بالصيف يتجاوز 43 درجة. هذه السنة أيضا، تسببت الفيضانات بمقتل 150 شخصا. وتتضاءل موارد البلاد الطبيعية، ما أدى إلى نشوب صراعات ذات طبيعة عرقية على مرّ السنين في عدد من المناطق النائية.

وتتابع نسرين «مثل هذه الصراعات سببها في المقام الأول الندرة. وسبب الندرة هو تغير المناخ».

في العام 2003، اندلع نزاع دام بإقليم دارفور في غرب البلاد عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة عمر البشير التي كان يهيمن عليها العرب. واستعانت الحكومة بمليشيات عربية من الرعاة البدو أطلق عليها اسم «الجنجويد» الذين اتهموا بتنفيذ انتهاكات عدة. وتسبّب القتال في دارفور بمقتل 300 ألف شخص وفرار 2,5 مليون من منازلهم وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ووصف بعض المحللين نزاع دارفور بأنه «أول صراع ناتج عن التغير المناخي في العالم». وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة في العام 2007 «بدأ نزاع دارفور كأزمة بيئية»، مضيفا «ليس من قبيل المصادفة اندلاع عنف في دارفور خلال فترات الجفاف».

تقدم ضئيل
ومع تراجع النزاع الرئيسي في دارفور، لا يزال الإقليم يشهد بين الحين والآخر معارك دامية سببها التنازع على المياه أو الأراضي، ويزيد من حدة هذه الصراعات انتشار السلاح.

وتشدّد الصائم التي شاركت في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير في العام 2019، على أن التحرك في مجال التغيير المناخي يجب أن يكون جزءا من المطالبة بالحكم المدني.

وشهد السودان خلال السنة الماضية احتجاجات منتظمة عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. وأطاح الانقلاب بالمدنيين الذين كانوا يشاركون العسكريين في السلطة الانتقالية.

وتقول الصائم بفخر «لم أفوّت أي تظاهرة»، داعية إلى عودة المدنيين إلى السلطة. وتندّد بأداء العسكريين في بلد تبلغ فيه نسبة الشباب تحت الثلاثين عاما 62 في المئة، وتتقلّص فيه مجددا منذ الانقلاب حرية التعبير.

رغم ذلك، تتمسك بمتابعة النضال، وتردّد حيثما ذهبت، في نيويورك وباريس والخرطوم الرسالة التي تحملها باسم أبناء جيلها: يجب وضع حد للنزاعات وإنقاذ الكرة الأرضية.

وتنتقد الدول المتقدمة التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في التغير المناخي، لكنها تدعو أيضا السودان إلى اتخاذ إجراءات جذرية. وتشدد «لا بدّ من إعادة النظر في طريقة زراعتنا وتحسين إدارتنا للمياه»، و«هناك ضرورة لوقف استعمال الفحم مصدر للطاقة».

وتشير إلى أنها تشارك منذ سنوات في قمم المناخ، لكن التقدم المحرز «ضعيف للغاية». لكن ذلك لن يمنعها من إعادة طرح القضايا التي تؤمن بها أمام مؤتمر الأطراف الذي سيعقد بمصر في السادس من نوفمبر المقبل. وتقول «على الرغم من أن التقدم الضئيل لن ينقذنا، إلا أنه لا يزال أفضل من لا شيء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر

تبون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر
مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا

بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط

نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة

أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
اتهام امرأة بجريمة قتل طفلة في باريس
اتهام امرأة بجريمة قتل طفلة في باريس
بعد عقود من الاضطرابات.. «كومونا 13» واجهة ميديين الجديدة بكولومبيا
بعد عقود من الاضطرابات.. «كومونا 13» واجهة ميديين الجديدة ...
حادث سيارة يدمر جزئيا المراحيض الأقدم في اليابان
حادث سيارة يدمر جزئيا المراحيض الأقدم في اليابان
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب النيوزيلنديين
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب النيوزيلنديين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية...
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ......
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني...
المزيد
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي
السودانية نسرين الصائم تناضل من أجل الديمقراطية ومكافحة ......
شيف تركي ظن اتصال «ميشلان» ضربا من الاحتيال
شيف تركي ظن اتصال «ميشلان» ضربا من الاحتيال...
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء ......
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب النيوزيلنديين
استبعاد «كاكابو المحبوب» من مسابقة «طير السنة» يغضب ......
حادث سيارة يدمر جزئيا المراحيض الأقدم في اليابان
حادث سيارة يدمر جزئيا المراحيض الأقدم في اليابان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط