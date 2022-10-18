بعد عقود من الاضطرابات.. «كومونا 13» واجهة ميديين الجديدة بكولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت ميديين تحولا جذريا بعد أحداث مأسوية هزتها منذ سبعينات القرن الماضي وحتى مطلع الألفية الثالثة، لتصبح أخيرا واحة حياة وسلام.. نهضة يجسدها خصوصا حي كومونا 13 الشهير في ثاني كبرى المدن الكولومبية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كولومبيا جيل برتران خلال زيارة قام بها أخيرا إلى المدينة «الفرح والألوان والفن والسياحة حلت محل الألم والحرب المدنية وعمليات الإخفاء القسري»، مشيدا بـ«الطريقة التي نجح من خلالها هذا المجتمع المستقل وصاحب المبادرات» في «تحويل حياته»، وفق «فرانس برس».

وكان حي كومونا 13 الرابض على السفوح الغربية للمدينة والذي يضم متاهات من المنازل الصغيرة المشيدة بالطوب الأحمر، من بين الأحياء المحلية (ما يُعرف بالـ«باريو») الأكثر عنفا خلال فترة هيمنة بابلو إسكوبار وكارتيله، ثم خلال عمليات التطهير الأمنية التي قادها الجيش بالتحالف مع القوات شبه العسكرية ضد عناصر عصابات متسللين في الأحياء.

وبدأت مسيرة التحول في «مدينة الربيع الدائم» التي تضم حوالى ثلاثة ملايين نسمة، في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدفع من السلطات المحلية التي أعدت خصوصا خطة للنقل تشمل شبكة مترو مؤلفة من خطين (الوحيدة من نوعها في البلاد)، وخمسة خطوط للعربات السلكية سمحت بفك عزلة الأحياء الداخلية عن وسط المدينة.

وترافقت هذه النجاحات اللافتة مع طفرة سياحية نجحت في دعمها حملة تسويقية تركزت حول موضوعات الثقافة والاحتفالات الصاخبة.

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ميديين، مسقط رأس النحات بوتيرو و«أفضل وجهة جديدة في أميركا اللاتينية» بحسب تصنيف حديث في إطار جوائز السفر العالمية (وورلد ترافل أووردز)، باتت ثاني أبرز الوجهات السياحية في كولومبيا بعد بوغوتا، متقدمة على كارتاهينا.

أمن مستتب

يُقبل سياح آتون من العالم أجمع بأعداد كبيرة إلى محطة المترو المجاورة لزيارة حي كومونا 13 واكتشاف لوحاته الجدارية ومحلات الموضة العصرية والمتاجر الصغيرة ذات الشرفات اللافتة التي يديرها السكان في المكان.

ويلتقط الزوار صورا أمام لوحات الفسيفساء الملونة، فيما يرقص مراهقون على وقع موسيقى الريغيتون، ويقود مرشدون تابعون للبلدية الحشود الذين يتوقفون هنا وهناك لتأمل المنظر في الوادي أو تناول مشروبات مرطبة في حانات المدينة.

ويقول صاحب متجر «ميكيلاداس» المحلي، بجانب ثمار الأناناس وساعته الذهبية، إن أنشطته التجارية مزدهرة. ويوضح «الأمن مستتب تماما هنا، الزوار بغالبيتهم هم من الأجانب، وهذا مذهل».

ولدى هؤلاء الزائرين خيار كبير من الزيارات السياحية برفقة مرشدين، بتنظيم من السكان، تتمحور حول فنون الشارع أو الحرب أو تاريخ الحي، أو حتى عن بابلو إسكوبار رغم أن هذا الأخير لا يمت بصلة إلى المكان.

وفي متاجر التذكارات، لا تزال صور زعيم المخدرات الدموي موجودة بخفر على القمصان والولاعات والأكواب.. لكن تصدرت المشهد ألوان ميديين وكولومبيا المزدهرة.