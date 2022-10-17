Atwasat

متنزه «جيبلي» الترفيهي يستعد لاستقبال الزوار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 01:40 مساء
متنزه «جيبلي» الترفيهي يستعد لاستقبال الزوار
جانب من متنزه «جيبلي» الترفيهي الجديد في ناغاكوتي باليابان، 12 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

على مساحة سبعة هكتارات، تمتد مدينة «جيبلي» الترفيهية التي تفتح أبوابها للزوار بعد أسبوعين في مقاطعة آيتشي على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الغرب من طوكيو، وتضم أنشطة مستوحاة من الأفلام التحريكية التي أنتجتها هذه الاستوديوهات اليابانية ذات الشهرة العالمية.

وخلافا لأبرز مناطق الجذب السياحي اليابانية الأخرى ومنها «طوكيو ديزني لاند»، تشكّل المساحات المفتوحة الواسعة عنصرا رئيسيا في المتنزه الجديد الذي يفتح أبوابه للجمهور في الأول من نوفمبر بموقع معرض «إكسبو» الدولي العام 2005. وتركّز المدينة الترفيهية على احترام الطبيعة الحاضرة بقوة أصلا في أعمال «جيبلي»، على ما يشرح مصمموه، بحسب «فرانس برس».

وتتألف المدينة من خمس مناطق، ستكون ثلاث منها متاحة للجمهور اعتبارا من تاريخ الافتتاح.

أُطلقت على المنطقة الأولى تسمية «تلّة الشباب»، وستكون فيها عناصر من عالم أفلام «كاسل إن ذي سكاي» و«ذي كات ريتورنز» و«هولز موفينغ كاسل»، مع نسخ بالحجم الحقيقي لمبانٍ شهيرة من هذه الأعمال. أما «غابة دوندوكو» فمستمدة من مناخات الريف في «ماي نيبور توتورو»، وفيها مسارات للنزهة، ومساحة للألعاب. وفي «مستودع جيبلي الكبير»، ستتاح زيارة ديكورات 13 من أشهر إنتاجات الاستوديو، منها مثلا القطار الذي يسير على الماء في «سبيريتد أواي».

تأثير محدود على الطبيعة
يتوقع أن تصبح هذه المدينة الترفيهية التي استغرق بناؤها أكثر من خمس سنوات وبلغت تكلفتها 34 مليار ين (240 مليون دولار)، نقطة جذب سياحي رئيسية لآيتشي التي تتوقع أن يبلغ الإقبال عليها نحو 1,8 مليون زائر سنويا بعد افتتاح المناطق الخمس كلها السنة المقبلة. وتقدر العائدات الاقتصادية السنوية بـ 48 مليار ين (339 مليون دولار).

وقال حاكم آيتشي هيديكي أومورا إنه يرى في الحديقة «رمزا» و«سفيرة» للثقافة اليابانية.

وشارك المُخرج هاياو ميازاكي في تأسيس «استوديوهات جيبلي» وأدار عددا من أفلامها الروائية المميزة المعروفة جدا، ومنها «Nausicaä of the Valley of the Wind» العام 1984 و«سبيريتد أواي» الذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة العام 2002.

وقال نجله غورو ميازاكي، وهو أيضا مخرج عدد من الأفلام الروائية، إن الحديقة صُممت في الأصل كوسيلة لنقل تراث «جيبلي» إلى الأجيال المقبل، تحسبًا لتقاعد والده الذي أرجئ مرارا. وأكد أن متنزه «جيبلي» صُمم بحيث يكون له تأثير ضئيل على الطبيعة المحيطة. وأوضح أن «الأشجار التي كانت موجودة في مواقع تشييد الأبنية أعيد زرعها» في نقاط أخرى.

وتضم اليابان أصلا عددا من المتنزهات الترفيهية الكبرى، منها متنزها «ديزني» في طوكيو و«يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا. ويمكن لعشاق عالم منشئ توتورو أيضًا زيارة متحف «جيبلي» الشهير جدا في طوكيو.

ومن المتوقع أن تجذب إعادة فتح أبواب اليابان أمام السياح الأجانب، الثلاثاء، بعد عامين ونصف عام من القيود الحدودية الصارمة، تدفقات كبيرة من الزوار إلى كل المواقع السياحية في الدولة الآسيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»

ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل
إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل
المفرقعات التقليدية تعود إلى سماء لندن في رأس السنة
المفرقعات التقليدية تعود إلى سماء لندن في رأس السنة
«بي تي إس» تدعم ترشيح كوريا الجنوبية لاستضافة «إكسبو»
«بي تي إس» تدعم ترشيح كوريا الجنوبية لاستضافة «إكسبو»
قصر باكنغهام يتبرع لجمعية خيرية بدببة بادينغتون
قصر باكنغهام يتبرع لجمعية خيرية بدببة بادينغتون
محاكمة ناشطتين مناخيتين في لندن بعد تلطيخهما لوحة لفان غوخ
محاكمة ناشطتين مناخيتين في لندن بعد تلطيخهما لوحة لفان غوخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف...
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية...
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند...
المزيد
متنزه «جيبلي» الترفيهي يستعد لاستقبال الزوار
متنزه «جيبلي» الترفيهي يستعد لاستقبال الزوار...
وفاة بريطانية بإطلاق نار من صديقها خلال رحلة صيد
وفاة بريطانية بإطلاق نار من صديقها خلال رحلة صيد...
«البيت الوردي».. مقبرة في روما تضم حيوانات المشاهير
«البيت الوردي».. مقبرة في روما تضم حيوانات المشاهير...
محاكمة ناشطتين مناخيتين في لندن بعد تلطيخهما لوحة لفان غوخ
محاكمة ناشطتين مناخيتين في لندن بعد تلطيخهما لوحة لفان غوخ...
قصر باكنغهام يتبرع لجمعية خيرية بدببة بادينغتون
قصر باكنغهام يتبرع لجمعية خيرية بدببة بادينغتون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط