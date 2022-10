متنزه «جيبلي» الترفيهي يستعد لاستقبال الزوار

القاهرة - بوابة الوسط

على مساحة سبعة هكتارات، تمتد مدينة «جيبلي» الترفيهية التي تفتح أبوابها للزوار بعد أسبوعين في مقاطعة آيتشي على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الغرب من طوكيو، وتضم أنشطة مستوحاة من الأفلام التحريكية التي أنتجتها هذه الاستوديوهات اليابانية ذات الشهرة العالمية.

وخلافا لأبرز مناطق الجذب السياحي اليابانية الأخرى ومنها «طوكيو ديزني لاند»، تشكّل المساحات المفتوحة الواسعة عنصرا رئيسيا في المتنزه الجديد الذي يفتح أبوابه للجمهور في الأول من نوفمبر بموقع معرض «إكسبو» الدولي العام 2005. وتركّز المدينة الترفيهية على احترام الطبيعة الحاضرة بقوة أصلا في أعمال «جيبلي»، على ما يشرح مصمموه، بحسب «فرانس برس».

وتتألف المدينة من خمس مناطق، ستكون ثلاث منها متاحة للجمهور اعتبارا من تاريخ الافتتاح.

أُطلقت على المنطقة الأولى تسمية «تلّة الشباب»، وستكون فيها عناصر من عالم أفلام «كاسل إن ذي سكاي» و«ذي كات ريتورنز» و«هولز موفينغ كاسل»، مع نسخ بالحجم الحقيقي لمبانٍ شهيرة من هذه الأعمال. أما «غابة دوندوكو» فمستمدة من مناخات الريف في «ماي نيبور توتورو»، وفيها مسارات للنزهة، ومساحة للألعاب. وفي «مستودع جيبلي الكبير»، ستتاح زيارة ديكورات 13 من أشهر إنتاجات الاستوديو، منها مثلا القطار الذي يسير على الماء في «سبيريتد أواي».

تأثير محدود على الطبيعة

يتوقع أن تصبح هذه المدينة الترفيهية التي استغرق بناؤها أكثر من خمس سنوات وبلغت تكلفتها 34 مليار ين (240 مليون دولار)، نقطة جذب سياحي رئيسية لآيتشي التي تتوقع أن يبلغ الإقبال عليها نحو 1,8 مليون زائر سنويا بعد افتتاح المناطق الخمس كلها السنة المقبلة. وتقدر العائدات الاقتصادية السنوية بـ 48 مليار ين (339 مليون دولار).

وقال حاكم آيتشي هيديكي أومورا إنه يرى في الحديقة «رمزا» و«سفيرة» للثقافة اليابانية.

وشارك المُخرج هاياو ميازاكي في تأسيس «استوديوهات جيبلي» وأدار عددا من أفلامها الروائية المميزة المعروفة جدا، ومنها «Nausicaä of the Valley of the Wind» العام 1984 و«سبيريتد أواي» الذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة العام 2002.

وقال نجله غورو ميازاكي، وهو أيضا مخرج عدد من الأفلام الروائية، إن الحديقة صُممت في الأصل كوسيلة لنقل تراث «جيبلي» إلى الأجيال المقبل، تحسبًا لتقاعد والده الذي أرجئ مرارا. وأكد أن متنزه «جيبلي» صُمم بحيث يكون له تأثير ضئيل على الطبيعة المحيطة. وأوضح أن «الأشجار التي كانت موجودة في مواقع تشييد الأبنية أعيد زرعها» في نقاط أخرى.

وتضم اليابان أصلا عددا من المتنزهات الترفيهية الكبرى، منها متنزها «ديزني» في طوكيو و«يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا. ويمكن لعشاق عالم منشئ توتورو أيضًا زيارة متحف «جيبلي» الشهير جدا في طوكيو.

ومن المتوقع أن تجذب إعادة فتح أبواب اليابان أمام السياح الأجانب، الثلاثاء، بعد عامين ونصف عام من القيود الحدودية الصارمة، تدفقات كبيرة من الزوار إلى كل المواقع السياحية في الدولة الآسيوية.