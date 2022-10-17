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وفاة بريطانية بإطلاق نار من صديقها خلال رحلة صيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 11:44 صباحا
وفاة بريطانية بإطلاق نار من صديقها خلال رحلة صيد
خنزير بري وظبية مقتولين في فرنسا بافتتاح موسم الصيد في البلاد، 18 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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توفيت بريطانية في سن السابعة والستين بعد إصابتها بجروح خطيرة حين أطلق شريك حياتها النار عليها عرضا من بندقية أثناء مشاركته مع آخرين في رحلة لصيد الخنازير، الأحد، في منطقة بريتاني غرب فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال مدعي عام الجمهورية في سان بريو نيكولا هيتز، إن مطلق النار البالغ 69 عاما، قام «في ظروف لا تزال غامضة»، بـ«إطلاق النار من بندقية كانت على كتفه وفوهتها موجهة إلى الخلف»، ما أدى إلى إصابة شريكة حياته التي كانت حاضرة في المكان، وفق «فرانس برس».
وأدى ذلك إلى إصابتها بجروح بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى في سان بريو حيث ما لبثت أن فارقت الحياة بعد الظهر.

مواد سامة
ولفت المدعي العام إلى أن الوقائع حصلت خلال رحلة لصيد الخنازير البرية كان يشارك فيها حوالى عشرة صيادين، إضافة إلى شخصين آخرين كانا مدعوين إلى المكان.

ووُضع مطلق النار قيد التوقيف الاحتياطي ونُقل إلى المستشفى في مدينة غانغان. وقال هيتز إن «الطبيب اعتبر أن حالته لا تتوافق مع التدبير المتخذ في حقه الذي تم رفعه تاليا».

وأشار المدعي العام إلى أن العينات التي سُحبت من المكان على الفور «أظهرت أن (مطلق النار) لم يتناول الكحول أو أي مواد سامة».

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