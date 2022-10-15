المفرقعات التقليدية تعود إلى سماء لندن في رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس بلدية لندن، الجمعة، عودة عروض الألعاب النارية لمناسبة رأس السنة في العاصمة البريطانية، بعد إلغائها لعامين على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وستُطلق المفرقعات من ضفاف نهر تيمز قرب عجلة لندن الكبيرة (لندن آي)، وفق «فرانس برس».

وستُطرح حوالى مئة وثلاثة آلاف تذكرة للبيع اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بسعر 15 جنيهاً استرلينياً (حوالى 17 دولاراً).

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وقال رئيس البلدية العمالي صادق خان في بيان «أنا سعيد بعودة عرض الألعاب النارية، ولأن سكان لندن وزائري عاصمتنا سيتمكنون مجدداً من التجمع على ضفاف نهر تيمز لاستقبال العام الجديد».

وكان عرض المفرقعات التقليدية استُبدل خلال العامين الماضيين بأحداث في مواقع عدة نُقلت عبر الإنترنت.