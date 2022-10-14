إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت اليابان، الجمعة، القانون الملزم للنساء الحوامل بأن ينتظرن بعد الطلاق مئة يوم، قبل الزواج مجدداً، وهو التشريع الذي يشبه إلى حد ما «العدة» في الشريعة الإسلامية.

العِدَة في الشريعة الإسلامية هي المدة، التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو وقوع الطلاق.

ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن، على الرجال وهو كان يرمي في الأساس إلى تجنب عدم القدرة على تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسؤولية إعالة المولود الجديد، وفق «فرانس برس».

- انتقادات لسلطات سول بعد نصائح جدلية للنساء الحوامل

وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر سنة 1896، والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً ضمن فترة ستة أشهر، إلى أن جرى تعديله سنة 2016. ويرى هؤلاء أن هذا القانون لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي على تمييز.

ويطال الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في «تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم»، بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.

الانتهاكات الجسدية

وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال، بحسب الخبراء، فيما أظهر استطلاع أجرته صحيفة «أساهي» عام 2021 أن 41 % من البالغين اليابانيين يعتبرون أن اللجوء إلى العقاب الجسدي، المحظور رسمياً في المدرسة، أمر جائز.

وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلى البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر، على أن يبدأ سريان التعديلات سنة 2024 في حال إقراره، وفق وسائل إعلام محلية.

مرتبة سيئة

ولا تزال اليابان تحتل مرتبة سيئة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الهوة بين الجنسين، والذي يأخذ في الاعتبار مستوى التمثيل السياسي للنساء فضلاً عن مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية. وقد حل البلد الآسيوي في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً شملها التصنيف سنة 2022.

وقبل عامين، أرجأت الحكومة تنفيذ هدف عمره عقدان ينص على ضرورة أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب الإدارية في الشركات أو في مجال السياسة. وتلحظ خطة خماسية جديدة بذل جهود لبلوغ هذا الهدف بحلول سنة 2030 بدل نهاية 2020.