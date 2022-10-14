Atwasat

إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 02:02 مساء
إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل
الحكومة اليابانية تلغي قيوداً مرتبطة بزواج النساء الحوامل المطلقات (الإنترنت)
alwasat radio

ألغت اليابان، الجمعة، القانون الملزم للنساء الحوامل بأن ينتظرن بعد الطلاق مئة يوم، قبل الزواج مجدداً، وهو التشريع الذي يشبه إلى حد ما «العدة» في الشريعة الإسلامية.

العِدَة في الشريعة الإسلامية هي المدة، التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو وقوع الطلاق.

ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن، على الرجال وهو كان يرمي في الأساس إلى تجنب عدم القدرة على تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسؤولية إعالة المولود الجديد، وفق «فرانس برس».

- انتقادات لسلطات سول بعد نصائح جدلية للنساء الحوامل

وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر سنة 1896، والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً ضمن فترة ستة أشهر، إلى أن جرى تعديله سنة 2016. ويرى هؤلاء أن هذا القانون لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي على تمييز.

ويطال الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في «تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم»، بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.

الانتهاكات الجسدية
وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال، بحسب الخبراء، فيما أظهر استطلاع أجرته صحيفة «أساهي» عام 2021 أن 41 % من البالغين اليابانيين يعتبرون أن اللجوء إلى العقاب الجسدي، المحظور رسمياً في المدرسة، أمر جائز.

وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلى البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر، على أن يبدأ سريان التعديلات سنة 2024 في حال إقراره، وفق وسائل إعلام محلية.

مرتبة سيئة
ولا تزال اليابان تحتل مرتبة سيئة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الهوة بين الجنسين، والذي يأخذ في الاعتبار مستوى التمثيل السياسي للنساء فضلاً عن مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية. وقد حل البلد الآسيوي في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً شملها التصنيف سنة 2022.

وقبل عامين، أرجأت الحكومة تنفيذ هدف عمره عقدان ينص على ضرورة أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب الإدارية في الشركات أو في مجال السياسة. وتلحظ خطة خماسية جديدة بذل جهود لبلوغ هذا الهدف بحلول سنة 2030 بدل نهاية 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبري، بين الحكومتين؟

«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبري، بين الحكومتين؟
«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف بدون طرح الأحمال خلال 2023

«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف بدون طرح الأحمال خلال 2023
«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت

«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق

«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران
«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي

«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»

بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»

أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
عودة ملف الهجرة

عودة ملف الهجرة
«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية

«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب

الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
خطف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقها
خطف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقها
أميركي يستأنف ضد إعدامه أمام المحكمة العليا
أميركي يستأنف ضد إعدامه أمام المحكمة العليا
ملالا تزور باكستان بعد 10 سنوات على نجاتها من محاولة اغتيالها
ملالا تزور باكستان بعد 10 سنوات على نجاتها من محاولة اغتيالها
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية...
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب...
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف...
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند...
المزيد
إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل
إلغاء قانون «العدة» الياباني الخاص بالمطلقات الحوامل...
«تيفاني» تعتمد تقنيات حديثة لتنفيذ مجوهراتها
«تيفاني» تعتمد تقنيات حديثة لتنفيذ مجوهراتها...
العثور على عظام بشرية قرب مجمع ترفيهي في اليابان
العثور على عظام بشرية قرب مجمع ترفيهي في اليابان...
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار...
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط