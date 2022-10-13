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إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 11:17 صباحا
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
إيلون ماسك خلال مؤتمر صحفي في تكساس، 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعلن إيلون ماسك أنه باع عشرين ألف زجاجة عطر أطلق عليه اسم «برنت هير» (الشعر المحروق) بقيمة مليون دولار، في أحدث تصريح غريب يطلقه رئيس شركة تيسلا وأغنى رجل في العالم.

وكتب ماسك عبر «تويتر»، الأربعاء، «شكرا لشرائكم عطري، حتى أتمكن من شراء تويتر»، وفق «فرانس برس».

ويُفترض أن يتوصل الملياردير إلى اتفاق للاستحواذ على منصة «تويتر» مقابل 44 مليار دولار بحلول نهاية الشهر، وإلا ستُعقد محاكمة في نوفمبر حول القضية التي شهدت تطورات كثيرة.

وسبق لماسك أن نشر، مساء الثلاثاء، تغريدة قال فيه «بيعت 10 آلاف زجاجة من عطر +الشعر المحروق+»، مضيفا «متحمس لرؤية أخبار في وسائل الإعلام تتناول مبلغ المليون دولار الذي حصدتُه إثر عملية بيع العطر». وأرفق الملياردير تغريدته برمز تعبيري يظهر وجها يبكي من الضحك. وأعاد التغريد، مساء الأربعاء، «20000!!» (زجاجة).

روح الدعابة
وتظهر في خانة المعلومات الشخصية في صفحته عبر «تويتر» التي تضم 108 ملايين متابع عبارة «بائع عطور»، بالإضافة إلى رابط يؤدي إلى صفحة لبيع العطور في موقع إلكتروني تابع لـ«ذي بورينغ كومباني»، إحدى شركات ماسك الناشئة.

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وليست الدعابات جديدة على ماسك الذي هو أيضا رئيس شركتي «سبايس إكس» للصناعات الفضائية و«نيورالينك» لغرسات الدماغ، وعندما يطلقها تصبح منشورة على نطاق واسع بفضل متابعيه الكثر. وسبق له أن سوّق لمنتجات غريبة في إشارة إلى روح الدعابة التي يتمتع بها.

وكتبر عبر منصته المفضلة «مع اسم مماثل لاسمي، إنه لأمر حتمي أن أدخل عالم العطور»، مضيفا «لماذا لم أقم بهذه الخطوة من قبل؟!».

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