«البلياردو البشري» منشأة عملاقة تتيح للزائرين تفجير طاقتهم

القاهرة - بوابة الوسط

القفز على الترامبولين داخل متحف؟ هذا الأمر بات ممكنا في كوبنهاغن، حيث يقدم متحف الفن الحديث منشأة ترفيهية تخيلتها مجموعة نمساوية في السبعينيات.

في متحف أركن للفن الحديث، بالضواحي الجنوبية للعاصمة الدنماركية، بات في إمكان الزائرين منذ، السبت، القفز أو الركض على مرتبة بيضاء ضخمة قابلة للنفخ، خلال البحث عن الكرات الثلاث الضخمة من «لعبة البلياردو البشرية»، في تفجير غير مسبوق للطاقة داخل المتحف الهادئ عادة، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه المنشأة أقيمت لأول مرة في العام 1970 على يد مجموعة مهندسين معماريين وفنانين نمساويين تحمل اسم «Haus-Rucker-Co» (هاوس روكر كو). وأعاد فريق المتحف الدنماركي صنعها بأمانة.

العصر يتطلب تغييرا جذريا

في ذلك الوقت، كان مؤسسو المجموعة الثلاثة يرون أن العصر يتطلب تغييرا جذريا، وأن واحتهم القابلة للنفخ يمكن أن تساعد في تحطيم التسلسلات الهرمية للسلطة القائمة وإنشاء مساحات حضرية جديدة تحاكي تطلعاتهم الطوباوية.

في الواقع، بين الصراخ والضحك واللهاث، يصبح الزائرون قسريا جزءا من لعبة - فهم يقاتلون بعضهم البعض أو مع بعضهم البعض اعتمادا على كيفية سقوط الكرات الزجاجية العملاقة.

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يستذكر غونتر زامب كيلب (81 عاما)، وهو أحد الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمجموعة «Haus-Rucker-Co» التي رأت النور العام 1967 «كانت الفكرة تكمن في كسر طابع التراث التاريخي للمتحف، وإضفاء المزيد من الحياة ونوع جديد من النشاط عليه».

وعند مشاهدته للزوار وهم يقفزون، يضحك زامب كيلب على أوجه التشابه مع المنشأة في السبعينيات. ويقول «لا يمكن التمييز بين الصور من السبعينيات واليوم، إنها متشابهة تماما، ربما نمط الملابس اختلف نوعا ما، لكن الحركة وكل شيء يشبه تماما ما كان من قبل».

الحلول غير التقليدية

وبعد تقديمها لأول مرة في فيينا العام 1970، عُرضت منشأة «البلياردو العملاق» في نيويورك بالعام نفسه، ثم ظهرت بوتيرة غير منتظمة في السنوات الخمسين التالية.

ويشكل معرض أركن، وهو إعادة إنشاء نادرة للمنشأة، أول ظهور لها في الدول الاسكندنافية. وبالنسبة إلى أمينة المعرض، فإن هذا العمل الذي يقام حاليا في سياق تزايد عدم المساواة الاجتماعية والعزلة، يأتي في الوقت المناسب.

وتقول جيني لوند «يمكن للزوار الاستمتاع أيضا، ونحن بحاجة إلى قضاء وقت ممتع، على ما أعتقد، أكثر من أي وقت مضى مع كل ما نواجهه». وتضيف مبتسمة «أتمنى أن يغادر الزائرون المكان مع التفكير بأن الحلول غير التقليدية ضرورية في بعض الأحيان. ونحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى». وبدا زوار كثر مستعدين للاستمتاع في الافتتاح الكبير للمنشأة.

وقالت لورا كونراد، وهي موظفة مكتب تبلغ 38 عاما، «أعتقد أنها فكرة جيدة أن تصنع فناً يجعلك تتفاعل مع الآخرين». وتضيف «أنت تتفاعل مع أشخاص لا تعرفهم على الإطلاق».