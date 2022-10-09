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تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 11:22 صباحا
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
الصحافيان في وكالة «أسوشيتيد برس» مستيسلاف تشيرنوف، يسار، وإيفغيني مالوليتكا في فرنسا، 8 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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مُنحت جائزة «بايو» لمراسلي الحرب، السبت، لتقارير مرتبطة بأكثريتها بالحرب في أوكرانيا، بثتها وكالة «أسوشيتيد برس» بالصور، وقناة «فرانس 5» على التلفزيون، ومحطتا «فرانس إنفو» و«أر تي إس» على الراديو، ومنشورات «سيدوايا» في الصحافة المكتوبة.

باستثناء بوركينا فاسو في فئة الصحافة المكتوبة، فازت تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا بجميع الجوائز الأولى من هذه النسخة التاسعة والعشرين التي احتلت فيها أفغانستان أيضا مكانة مركزية، وفق «فرانس برس».

في فئة التصوير الفوتوغرافي، كوفئ إيفغيني مالوليكتا من وكالة «أسوشييتد برس» عن تقرير متعدد الوسائط قدمه مع مستيسلاف تشيرنوف (جائزة صورة الفيديو) عن سقوط ماريوبول، فيما مُنحت جائزة الجمهور أيضا إلى مراسل «أسوشييتد برس» فاديم غيردا.

سبايدرمان السودان
أما في الصحافة المكتوبة، أُعطيت الجائزة الأولى من لجنة التحكيم الدولية لمريم ويدراوغو عن تقريرها في بوركينا فاسو بعنوان «محور دابلو-كايا: طريق النساء إلى الجحيم»، الذي نشرته دار «سيدوايا»، ومُنحت جائزة «Ouest France Jean Marin» إلى نيكولا ديليسال عن تقرير نشرته مجلة «باري ماتش» بعنوان «أوكرانيا، قافلة الفرصة الأخيرة».

وفي التلفزيون، فاز تيو مانيفال وبيار ديهورن بأول جائزة لمنظمة العفو الدولية عن تقرير «فيكتور وقبلة الحرب» في أوكرانيا لصالح قناة «فرانس 5»، فيما مُنحت جائزة الشاشة الكبيرة إلى فيليب كوكس من جريدة «ذي غارديان» عن عمله «سبايدرمان السودان».

وعلى الجانب الإذاعي، منحت لجنة التحكيم الدولية جائزة إلى مورين ميرسييه (France Info - RTS) التي جمعت شهادة أم وابنتها في «أسبوعين من الاغتصاب والإرهاب في بوتشا»، في أوكرانيا أيضا.

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