Atwasat

سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار
الماسة نجمة ويليامسون الوردية في صورة غير مؤرخة تلقتها وكالة فرانس برس من دار سوذبيز في 8 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت دار «سوذبيز» للمزادات، الجمعة، أن ماسة وردية بيعت في هونغ كونغ، لقاء 58 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم.

وأوضحت «سوذبيز» أن هذا الحجر النادر المسمى «نجمة ويليامسون الوردية» والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراطا بيع لقاء 453,2 مليونا من دولارات هونغ كونغ، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أميركي، مما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.

ولم يكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأميركية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخمن البالغ 21 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

- «فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف

وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويعتبر الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطابا للطلب في السوق العالمية.

نجمة ويليامسون الوردية
كان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيع حجر «سي تي إف بينك ستار» خلال مزاد علني في هونغ كونغ في مقابل 71,2 مليون دولار.

وسميت «نجمة ويليامسون الوردية» على اسم ماستين ورديتين أخريين هما «سي تي إف بينك ستار» و «حجر ويليامسون» ، وهو ماسة من عيار 23,6 قيراطا قدمت هدية زفاف لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عام 1947.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرع 10 أشخاص بانهيار جليدي في الجانب الهندي من الهملايا
مصرع 10 أشخاص بانهيار جليدي في الجانب الهندي من الهملايا
مسابقة لاختيار أضخم دب بني في ألاسكا
مسابقة لاختيار أضخم دب بني في ألاسكا
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»
8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»
نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم
نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة ......
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي...
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب...
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
نفوق حوالي 200 حوت جنحت على شاطئ أسترالي
نفوق حوالي 200 حوت جنحت على شاطئ أسترالي...
المزيد
بالصور: رحمي مصاروة شيف يقدم للكلاب حلوى مخصوصة
بالصور: رحمي مصاروة شيف يقدم للكلاب حلوى مخصوصة...
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار...
جمعية فرنسية تؤمن حياة هانئة للدجاجات البيّاضة
جمعية فرنسية تؤمن حياة هانئة للدجاجات البيّاضة...
نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم
نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم...
8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»
8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط