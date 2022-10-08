سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دار «سوذبيز» للمزادات، الجمعة، أن ماسة وردية بيعت في هونغ كونغ، لقاء 58 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم.

وأوضحت «سوذبيز» أن هذا الحجر النادر المسمى «نجمة ويليامسون الوردية» والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراطا بيع لقاء 453,2 مليونا من دولارات هونغ كونغ، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أميركي، مما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.

ولم يكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأميركية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخمن البالغ 21 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

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وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويعتبر الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطابا للطلب في السوق العالمية.

نجمة ويليامسون الوردية

كان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيع حجر «سي تي إف بينك ستار» خلال مزاد علني في هونغ كونغ في مقابل 71,2 مليون دولار.

وسميت «نجمة ويليامسون الوردية» على اسم ماستين ورديتين أخريين هما «سي تي إف بينك ستار» و «حجر ويليامسون» ، وهو ماسة من عيار 23,6 قيراطا قدمت هدية زفاف لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عام 1947.