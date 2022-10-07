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نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 02:22 مساء
نفوق «بيبلز» الكلبة الأكبر سنّاً في العالم
صورة غير مؤرخة تُظهر الكلبة بيبلز إلى جانب شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تؤكد أنها أكبر كلب في العالم (أ ف ب)
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أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأربعاء، نفوق الكلب الأكبر سنّاً في العالم «بيبلز» عن 22 عاماً، جنوب شرق الولايات المتحدة.

وكانت «بيبلز»، وهي أنثى من نوع فوكس تيرير، تتغذى على طعام القطط الذي كانت توفّرها لها مالكتها منذ العام 2012، ما ساعد على إطالة عمرها، وفق «فرانس برس».

وكتبت صاحبة الكلبة عبر «إنستغرام» إنّ «بيبلز، الكلبة الأكبر سنّاً في العالم، نفقت للأسف بصورة طبيعية وبسلام في بيتها ومحاطة بعائلتها».

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ووُلدت «بيبلز» في 28 مارس 2000 في لونغ آيلاند بنيويورك، فيما عاشت غالبية حياتها في ولاية ساوث كارولينا. وأنجبت الكلبة التي كان حجمها صغيراً، إذ بلغ وزنها كيلوغرامين فقط، 32 جرواً طيلة حياتها.

وصُنّفت «بيبلز» أكبر كلب في العالم في مايو 2022، عقب زيارة قام بها خبراء من موسوعة غينيس التي تتولى تحديد الأرقام القياسية في المجالات كلها.

السر والصحة
وأشارت صاحبة الكلبة جولي غريغوري إلى أنّ السر الكامن وراء الصحة الجيدة التي تمتّعت بها «بيبلز» يتمثل في العناية «الدقيقة» التي كانت توفرها لها.

ونفقت الكلبة التي كانت تحب موسيقى الكانتري، قبل خمسة أشهر من بلوغها الثالثة والعشرين.

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