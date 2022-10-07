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8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 10:00 صباحا
8 ملايين دولار قيمة بيع قطع من عالم «جيمس بوند»
ست ربطات عنق ارتداها دانييل كرايغ في خمسة أجزاء من أفلام جيمس بوتد، معروضة لدى دار كريستيز في لندن في 26 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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درت مزادات مخصصة لشخصية «جيمس بوند»، بيعت خلالها خصوصا نسخة من سيارة «أستون مارتن» استُخدمت في مشاهد مجازفة، 6.87 مليون جنيه إسترليني (7.7 مليون دولار)، وهي أموال ستُستخدم لتمويل جمعيات، على ما أعلنت دار «كريستيز».

وتخطت نتائج هذه المزادات التي انتهت، الأربعاء، إجمالي إيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم «جيمس بوند» من تنظيم دار «كريستيز»، على ما أعلنت دار المزادات، وفق «فرانس برس».

ووجدت كامل القطع الـ61 المباعة من شركة «إيون برودكشنز» المنتجة لأفلام «جيمس بوند»، من يشتريها خلال هذا المزاد الذي أقيم احتفالا بذكرى مرور ستين عاما على انطلاق هذه السلسلة على الشاشات السينمائية.

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ويعود ريع المزاد إلى 45 جمعية، بينها مؤسسة الأمير تشارلز (التي تحمل اسمه قبل أن يصبح ملكا إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية) في الثامن من سبتمبر، إضافة إلى جمعيات أخرى بينها الصليب الأحمر ويونيسف.

كازينو رويال
وبيعت نسخة من «أستون مارتن دي بي 5» التي استُخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم «جيمس بوند» (نو تايم تو داي)، في مقابل 2.922 مليون جنيه إسترليني (3.35 مليون دولار).

كما بيعت ساعة من علامة «أوميغا» التجارية، وضعها الممثل دانيال كريغ عند طرح هذا الفيلم سنة 2021، في مقابل 226 ألفًا و800 جنيه إسترليني (حوالي 260 ألف دولار). كذلك بيعت بزة ارتداها هذا الممثل في فيلم «سكاي فال» الذي طُرح سنة 2012، في مقابل 44100 جنيه إسترليني (حوالي 50 ألف دولار).

سيناريو كازينو رويال
وبيعت نسخة من سيناريو فيلم «كازينو رويال» تحمل توقيع المنتجين والممثلين وكتاب السيناريو، في مقابل 69300 جنيه إسترليني (79 ألف دولار)، فيما بيعت قائمة طعام من فيلم «ثاندر بال» سنة 1965، في مقابل 60500 جنيه إسترليني (69 ألف دولار).

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