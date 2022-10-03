«مي تو» غيرت تغطية الصحافة لقضايا الاعتداءات الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط

لم تقتصر التحقيقات المتعلقة بالمنتج السينمائي هارفي واينستين، ثم الزلزال الذي أحدثته حركة «#MeToo» (أنا أيضا) على إطلاق سيل من الاتهامات بالتحرش الجنسي ضد شخصيات من أصحاب النفوذ، بل أحدثت كذلك تغييرا في الطريقة المُعتمدة من وسائل الإعلام لتغطية هذه القضايا.

ويقول رونان فارو الذي لعب تحقيقه دورا أساسيا في إسقاط هارفي واينستين، «أعتقد أن الرغبة في توفير معلومات عن هذا النوع من الجرائم أصبحت أقوى في غرف التحرير مما كانت عليه قبل خمس سنوات أو أكثر». ويضيف لوكالة «فرانس برس»، «أشعر أننا في مرحلة واعدة لناحية رغبة الصحفيين ورؤساء التحرير في إجراء تحقيقات عن شخصيات عادة ما لا تتعرض للانتقاد أو المحاسبة ومواجهة المؤسسات القوية».

وحاز رونان فارو جائزة «بوليتزر» لسنة 2018 عن جهوده في الكشف عن الاعتداءات الجنسية والاغتصابات التي ارتكبها المنتج السينمائي هارفي واينستين. وتقاسم فارو هذه الجائزة مع الصحفيتين جودي كانتور وميغن توهي من «نيويورك تايمز» اللتين عملتا معه على هذه القضية.

ممارسات مروعة

وبعد نشر الصحافة الأميركية أول التحقيقات المرتبطة بقضية هارفي واينستين في أكتوبر 2017، زادت التغطية الإعلامية المرتبطة بحركة «#MeToo» والاعتداءات الجنسية بنسبة 52% في العام التالي، بحسب منظمة «وومنز ميديا سنتر» النسوية.

وقالت رئيسة المنظمة عقب نشر الدراسة «خلال هذا العام كانت وسائل الإعلام والحقيقة نفسها في حصار»، مضيفة «من خلال الكشف عن ممارسات مروعة على المستويين الفردي والمؤسساتي، نلاحظ وجود فرصة لاعتماد شفافية جديدة وتغييرات دائمة بهدف الوصول إلى مزيد من المساواة ولتعزيز قوة المرأة».

وبعد قضية واينستين، أُعيد النظر في مزاعم بأفعال إجرامية ارتكبتها شخصيات بارزة من أمثال رجل الأعمال جيفري إبستين والمغني آر كيلي في ضوء مرحلة جديدة يجري التعامل فيها مع الضحيات بجدية أكبر.

ويعتبر مؤسس المنظمة الأميركية لمكافحة العنف الجنسي RAINN ورئيسها سكوت بيركويتز أن «إحدى أهم نتائج حركة +مي تو+ تتمثل في التأكيد للنساء أنّهنّ لم يتعرّضن وحدهنّ لهذه الاعتداءات، بل هناك ملايين واجهن أفعالا مماثلة».

وتدير RAINN الخط الوطني الساخن للاعتداءات الجنسية، ويشير بيركويتز إلى أنّ الاتصالات تضاعفت خلال السنوات الخمس التي تلت انطلاق حركة «مي تو».

ويقول «أعتقد أنّ رؤية مزيد من المحادثات عن هذه القضية يساعد المرأة على الشعور براحة أكبر لتتطرق إلى تجربتها».

مواصلة الاهتمام

ويشير بيركويتز لوكالة «فرانس برس» إلى تسجيل «تحسن متواصل في الطريقة المعتمدة لتغطية هذه القضية صحفيا، منذ تأسيس RAINN قبل نحو 30 سنة. ويضيف «أصبحت وسائل الإعلام عموما في الوقت الحالي أكثر إدراكا بوجود ناجية وراء القصة» المطروحة، وتغطّي قضيتها تاليا «بتعاطف وتفهّم».

ويوضح رونان فارو أنّ الصحفيين أصبحوا في السنوات الأخيرة يعتبرون أنّ العنف الجنسي موضوع يستحق التغطية على غرار الجرائم المُرتكبة داخل الشركات أو المرتبطة بالأمن القومي مثلا. ويضيف «أعتقد أن جزءا من المشكلة التي طُرحت في شأن هذا الموضوع هو وجود نوع من الصمت حيال الاعتداء الجنسي» الذي يُنظر إليه على أنه قضية لا تنطوي على لباقة كبيرة بقدر ما تحمله أنواع أخرى من التحقيقات المرتبطة بالجرائم.

ومع أنّ الصحافة قد عززت إبراز حركة «مي تو» ووسعت الجدل المُثار حول الاعتداءات الجنسية، إلا أنّ القيود لا تزال موجودة في تغطياتها. ولا يزال التركيز قائما على تجارب المشاهير والنساء البيض، بحسب دراسة أجرتها سارة دي بينيديكتيس وشاني أورغاد وكاثرين روتنبرغ العام 2019 وحللت التغطية الصحفية البريطانية لحركة «مي تو».

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وتوصلت دراستهن التي تناولت الأشهر الستة الأولى من تغطية حركة «مي تو» صحفيا، إلى أنّ الحركة ساهمت في تعزيز صيغة من النسوية «تبرز النساء البيض وأكثر من ذلك النساء صاحبات البشرة البيضاء اللواتي يتمتعن بمكانة اجتماعية وثقافية جيدة فضلا عن أنهنّ ميسورات ماديا».

إلّا أنّ بيركويتز يشدد على أنّ الحركة مارست ضغطا على الشركات لتعزز دورها «في مجال التعليم» و«تستجيب بصورة أفضل للمزاعم المتعلقة بسلوكيات غير لائقة»، وهي «إحدى الطرق الملموسة لمساعدة الناس العاديين». ويقول «مع أنّ المواقف والتفهّم شهدا تحسّنا (...)، لكن ليس واضحا ما إذا كان هذا التقدّم تُرجم أصلا إلى انخفاض فعلي في حالات الاعتداء الجنسي». ويحض بيركويتز على ضرورة أن تستمر وسائل الإعلام في إيلاء اهتمام بالأخبار المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.