26 قتيلا في الهند بعد انقلاب جرار

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 26 شخصًا مصرعهم وأُصيب 16 آخرون بجروح بالغة في الهند بحادث مروري تعرض له، السبت، جرار كان يسحب مقطورة مليئة بحجاج عائدين من مزار ديني، إذ انقلب وغرق في بركة، وفق ما أفادت السلطات.

وقال المسؤول المحلي الرفيع المستوى، سودهير كومار، إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في بلدة كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية، السبت. وأفاد كومار بأن «26 شخصًا قضوا في الحادث».

وتكثر الحوادث المرورية في الهند، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص العام الفائت، أي بمعدّل يفوق 400 شخص يوميًا، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي يحتمل أن تكون بياناتها أقل مما هي الأرقام الفعلية.

ويعتبر نقل الركاب في مقطورات الجرارات أمرًا شائعًا، خصوصًا في المناطق الريفية التي غالبًا ما تكون حال طرقها سيئة لا تتوافر فيها شروط السلامة ولا يُخترم فيها قانون السير.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر «تويتر» عن تعازيه لعائلات الضحايا. وأبدى مودي تعاطفه «مع جميع الذي فقدوا أقرباءهم وأحباءهم، وأدعو للجرحى بالشفاء».

وشدد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، على أن هذا النوع من المركبات، وهي جرارات تسحب مقطورة كبيرة، ينبغي أن تستخدم فقط لنقل المنتجات الزراعية والبضائع، وليس الأشخاص. ووصف «الحادث الذي وقع في منطقة كانبور» بأنه «مفجع».