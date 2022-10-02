Atwasat

26 قتيلا في الهند بعد انقلاب جرار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
26 قتيلا في الهند بعد انقلاب جرار
جرار بمقطورة ينقل عددا من الأشخاص في أمريستار (الهند)، 15 نوفمبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

لقي 26 شخصًا مصرعهم وأُصيب 16 آخرون بجروح بالغة في الهند بحادث مروري تعرض له، السبت، جرار كان يسحب مقطورة مليئة بحجاج عائدين من مزار ديني، إذ انقلب وغرق في بركة، وفق ما أفادت السلطات.

وقال المسؤول المحلي الرفيع المستوى، سودهير كومار، إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في بلدة كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية، السبت. وأفاد كومار بأن «26 شخصًا قضوا في الحادث».

وتكثر الحوادث المرورية في الهند، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص العام الفائت، أي بمعدّل يفوق 400 شخص يوميًا، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي يحتمل أن تكون بياناتها أقل مما هي الأرقام الفعلية.

ويعتبر نقل الركاب في مقطورات الجرارات أمرًا شائعًا، خصوصًا في المناطق الريفية التي غالبًا ما تكون حال طرقها سيئة لا تتوافر فيها شروط السلامة ولا يُخترم فيها قانون السير.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر «تويتر» عن تعازيه لعائلات الضحايا. وأبدى مودي تعاطفه «مع جميع الذي فقدوا أقرباءهم وأحباءهم، وأدعو للجرحى بالشفاء».

وشدد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، على أن هذا النوع من المركبات، وهي جرارات تسحب مقطورة كبيرة، ينبغي أن تستخدم فقط لنقل المنتجات الزراعية والبضائع، وليس الأشخاص. ووصف «الحادث الذي وقع في منطقة كانبور» بأنه «مفجع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النفط.. قوت الليبيين

النفط.. قوت الليبيين
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الصمت اللامبالي

الصمت اللامبالي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة ......
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة...
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي...
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة...
المزيد
26 قتيلا في الهند بعد انقلاب جرار
26 قتيلا في الهند بعد انقلاب جرار...
في مفاجأة لمالكتها.. بيع مزهرية صينية بـ9 ملايين يورو
في مفاجأة لمالكتها.. بيع مزهرية صينية بـ9 ملايين يورو...
بعد عامين من التراجع.. تزايد معدلات الانتحار في الولايات المتحدة
بعد عامين من التراجع.. تزايد معدلات الانتحار في الولايات ......
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام...
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط