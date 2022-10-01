Atwasat

اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 02:35 مساء
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام
صورة غير مؤرخة وزّعها في 27 سبتمبر 2022 برنامج «ذي هوانشاكو أركيولودجيكل بروغرام» تظهر رفاتا بشرية عُثر عليها شمال بيرو (أ ف ب)
alwasat radio

أسفرت عمليات تفتيش في مكان مقدّس، في بيرو، عن اكتشاف مقابر عائدة لـ76 طفلًا قُدّموا كأضاحٍ قبل نحو ألف عام خلال طقوس دينية لحضارة تشيمو التي كانت موجودة في العصر قبل الكولومبي.

وقال عالم الآثار لويس فلوريس: «عثرنا على 76 قبرًا تحوي رفات أطفال قُدّموا كأضاح»، وفق «فرانس برس».

وعُثر على رفات هؤلاء الأطفال الذين جرت التضحية بهم عندما كانت أعمارهم تراوح بين الـ6 و15 سنة، بين يوليو وأغسطس في ساحتين صغيرتين في موقع بامبا لا كروث التابع لمنتجع هوانتشاكو الساحلي قرب مدينة تروخيو التي تبعد حوالي 500 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

- بيرو: اكتشاف مقبرة تضم مومياوات عائدة لأطفال

وسبق لفريق الباحثين نفسه الذي يرأسه عالم الآثار غابرييل برييتو أن عثر بين العامين 2016 و2019 على رفات 240 طفلًا قُدموا كأضاحٍ من مجموعة تشيمو التي كانت تعيش على ساحل بيرو الشمالي الحالي بين سنتي 900 و1450.

وقال لويس فلوريس «فوجئنا بالعثور على مزيد من الرفات عندما حفرنا على عمق عشرة أو عشرين سنتيمترًا»، موضحًا أن صدور الأطفال فُتحت بشكل مستقيم لسحب قلوبهم.

الأطفال قُدموا كأضاح
وتابع إن الأطفال قُدموا كأضاح ربما تزامنًا مع أحداث كانت جارية آنذاك كقلة الأمطار أو الجفاف أو (مشاكل) سياسية أو حروب، مشيرًا إلى وجود فرضيات عدة تجري دراستها.

ومن بين الرفات التي عثر عليها، عظام عائدة لخمس فتيات «جالسات» دُفنّ بوضع رؤسهنّ مقابل بعضهنّ على شكل دائرة.

وقال غابرييل برييتو لوكالة أنباء «أندينا» البيروفية «بفضل موقع بامبا لا كروث، أدركنا أن الأضاحي البشرية وبخاصة الأطفال كانت عنصرًا أساسيًا لدى حضارة تشيمو».

وإلى جانب علماء الآثار بيروفيين، شارك طلاب وباحثون من جامعات فلوريدا وتولان ولويزيانا في أعمال النبش التي انتهت في سبتمبر. ويُفترض أن تُستأنف سنة 2023، بحسب فلوريس، ويتوقع تاليًا أن يرتفع عدد الرفات البشرية المكتشفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)

الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 سبتمبر)

أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 ...
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال

هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان

في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي
آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي
النمسا تعيد رفات سكان أصليين إلى نيوزيلندا
النمسا تعيد رفات سكان أصليين إلى نيوزيلندا
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة ......
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا...
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة...
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي...
المزيد
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام
اكتشاف مقابر 76 طفلًا في بيرو قُدّموا كأضاح قبل ألف عام...
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو...
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني...
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا
العثور على جثة متسلقة أميركية في جبال الهملايا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط