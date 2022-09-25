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بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:02 مساء
بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا
صورة رُكبت في 23 سبتمبر 2022 لمقتنيات تابعة لعدد من المشاهير ستُطرح للبيع عبر موقع إلكتروني (أ ف ب)
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قرر مشاهير، بينهم نجم البوب البريطاني إد شيران وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، دعم منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، من خلال طرح مقتنيات لهم للبيع عبر الإنترنت.

وبعد سبعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت مؤسسة منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة تدعم جهود المنظمة لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم، السبت متجر «هيومن كايند» الإلكتروني الذي يمكّن محبّي المشاهير من الفوز بمقتنياتهم، وفق «فرانس برس».

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن «الأموال التي ستُجمع ستُستخدم لتدعم عمل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا والدول المجاورة»، آملةً في جمع 53.7 مليون دولار.

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إضافة إلى إد شيران وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، دعم فنانون ورياضيون آخرون هذه الخطوة بمن فيهم المغنية البريطانية إلّي غولدينغ ونجم البوب هاري ستايلز والفنان شيبرد فيري وبطل الملاكمة فلاديمير كليتشكو.

وشجعت المغنية البريطانية الشهيرة أني لينوكس التي تبرعت بزوجين من نظارتها الشمسية، «الجميع على القيام بما في وسعهم لدعم الشعب الأوكراني».

التبرع إلكترونيًا
والأشخاص المهتمون مدعوون للتبرع إلكترونيًا عبر موقع «humankind.who.foundation» بين 24 سبتمبر و24 أكتوبر، فيما سيجري سحب أسماء الفائزين في 31 أكتوبر.

وقال مدير مؤسسة منظمة الصحة العالمية العام أنيل سوني في البيان «بعد سبعة أشهر على بدء هذه الحرب المأساوية، يحتاج الأوكرانيون بصورة متزايدة إلى رعاية طبية طارئة في مختلف أنحاء البلاد»، مضيفًا «علينا تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة للمتضررين» من الحرب.

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