ورق مرحاض من تفل القهوة.. شركة ألمانية تكافح لتفادي الإفلاس

القاهرة - بوابة الوسط

تعول شركة «هاكله» الألمانية على إعادة تدوير تفل القهوة في إنتاجه ورق المرحاض لتفادي الإفلاس، خصوصا مع تفاقم أزمة التضخم.

وشهدت أعمال الشركة المتوسطة، التي تأسست قبل حوالى مئة عام، مسارا متقلبا في الآونة الأخيرة، وفق «فرانس برس».

ففي 2020، استفادت الشركة التي تعتبر من العلامات الألمانية الكبرى لورق الحمام، من تهافت المستهلكين على إنتاجها في ظل أول حجر منزلي فرض لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19».

لكن في بداية سبتمبر، باشرت آلية إعسار بسبب «تضاعف» فاتورة الطاقة، بحسب ما أوضحت كارن يونغ مديرة مبيعاتها.

طلب شديد

وبالرغم من حجم الصدمة التي لحقت بالشركة وبموظفيها البالغ عددهم حوالى 220 شخصا، قاومت يونغ الصعوبات رافضة الاستسلام.

وإعادة تدوير تفل القهوة لإنتاج ورق الحمام هو آخر ابتكار توصلت إليه الشركة المتمركزة في دوسلدورف بغرب ألمانيا، لخفض تكاليفها وفي الوقت نفسه القيام بمبادرة من أجل البيئة.

وتقول كارن يونغ التي تدير الشركة مع زوجها فولكر «نريد استخدام ألياف (تفل القهوة) لصنع الورق». وأنتج المصنع أولى اللفائف المصنوعة بهذه الطريقة الأسبوع الماضي.

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والهدف هو الوصول إلى استخدام تفل القهوة بدل «20 إلى 25%» من كمية السيلولوز المستمد من ألياف الخشب، وهي مادة أولية سجلت أسعارها ارتفاعا حادا بسبب طلب الصين، أكبر مستهلك لها في العالم.

وأوضحت يونغ المسؤولة عن المشتريات والتسويق أن هذه المادة البديلة تسمح أيضا «بخفض استهلاك الأشجار بنسبة الربع».

وسبق أن نجحت شركة «هاكله» في إنتاج ورق حمام انطلاقا من أعشاب تزرع في راينلاند تم دمجها في لب الورق بنسبة «تصل إلى 30%».

وتمنح التدابير التمهيدية لآلية الإعسار الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها وتقديم خطة قابلة للتنفيذ لمواصلة نشاطها.

وما يزيد الشركة تصميما على الاضطلاع بالتحدي بحسب كارن يونغ، هو «سجل الطلبات الحافل».

الطاقة الشمسية دعامة إضافية

وما جعل المعادلة المالية مستعصية، هو أنه لم يكن بإمكان الشركة زيادة أسعارها للتعويض عن ارتفاع تكاليفها، إذ أن منافسيها الرئيسيين في المانيا لا يعتمدون مثلها على منتج واحد رئيسي مثل ورق الحمام.

وأوضحت كارن يونغ أن «80% من كلفة لفافة ورق الحمام على ارتباط باللب والطاقة واللوجستية، وهذه العوامل الثلاثة تمليها السوق الدولية».

وارتفعت الأسعار إلى حوالى 400 يورو للميغاوات ساعة بالنسبة للغاز، بالمقارنة مع حوالى 50 يورو قبل أزمة الطاقة، وإلى حوالى ألف يورو للكهرباء. ويستهلك مصنع هاكله نحو ألف جيغاوات ساعة في السنة.

وحذرت الجمعية الألمانية للشركات المتوسطة والصغيرة التي تشكل العمود الفقري لأكبر اقتصاد أوروبي، هذا الأسبوع من موجة عمليات إفلاس بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وانتقلت شركة «هاكله» خلال السنوات الأربعين الأخيرة بين عدة مالكين، من شركة «كيمبرلي كلارك» الأميركية العملاقة إلى شركة استثمارية في لوكسمبورغ، قبل أن يستحوذ فولكر يونغ على 50% من أسهمها العام 2019، متبنيا نهجا جديدا يؤيد الابتكار.

وأوضحت كارن يونغ أنه «بعد وقف تام للنشاطات لفترة وجيزة (مطلع أيلولمسبتمبر) علينا الآن إعادة إطلاق العمليات كما في سباق فورمولا 1».

واعتمدت الشركة النفط بدل الغاز في دورة إنتاج الورق، وتعتزم مستقبلا تغطية نصف حاجاتها من الكهرباء في عملية تحويل الورق إلى لفائف بالطاقة الفولطاضوئية. وهو مشروع أطلقته قبل 18 شهرا، على أن تواصله على ضوء مسار آلية الإعسار.