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إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 01:40 مساء
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
يتخلل الاحتفالية عديد النشاطات الثقافية والفنية وجلسة حوارية لمتحدثين لهم تجربه في السلام (فيسبوك)
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تحيي مؤسسة «السلام الدائم» بالشراكة مع مركز «فيجن للاستشارات والأبحاث» (Vision Research, Training & Consultancies) ومنظمة «براح للثقافة والفنون» (Barah Culture & Arts)، الأربعاء، اليوم الدولي للسلام، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، وذلك في الخامسة مساء بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي.

يتخلل الاحتفالية عديد النشاطات الثقافية والفنية وجلسة حوارية لمتحدثين لهم تجربه في السلام، وفقا لـ«فيسبوك».

ويحتفل العالم أجمع باليوم الدولي للسلام يوم 21 سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة لـ«يونسكو» هذا اليوم لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم.
وأطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام العام 1981، وبعد مرور 20 عاما، أي العام 2001، أعلنت الجمعية العامة بالإجماع هذا اليوم يوما للاعنف ووقف إطلاق النار.

رسالة غوتيريس
ولمناسبة اليوم الدولي للسلام نشر موقع الأمم المتحدة رسالة كتبها أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها:

إن السلام هدف نبيل وضروري، والطريق العملي الوحيد إلى عالم أفضل وأكثر إنصافا للناس كافة. ومع ذلك، فما أكثر الأماكن وما أكثرَ السياقاتِ التي نخذل فيها قضية السلام.
وموضوع اليوم الدولي للسلام هذا العام – «إنهاء العنصرية، وبناء السلام»- يذكرنا بالطرق العديدة التي تسمم بها العنصرية قلوب الناس وعقولهم وتقوض دعائم السلام الذي نسعى إليه جميعا. فالعنصرية تسلب الناس حقوقهم وكرامتهم. وتؤجج ضروب اللامساواة وانعدام الثقة. وتُبعد الناس بعضَهم عن بعض، في وقت ينبغي لنا أن نجتمع فيه، كعائلة بشرية واحدة، لإصلاح عالمنا المتصدع.

فبدلا من أن يحارب بعضُنا بعضا، ينبغي لنا أن نعمل على إلحاق الهزيمة بأعدائنا الحقيقيين، ألا وهم: العنصرية، والفقر، واللامساواة، والصراعات، وأزمة المناخ، وجائحة «كوفيد-19». وينبغي لنا أن نهدم البنى الداعمة للعنصرية، وأن نرفع بِنى حركات حقوق الإنسان في كل مكان.

كما ينبغي لنا أن نُغرق الأصوات الشريرة التي تبث خطاب الكراهية بصرخة موحدة ومستمرة من أجل الحقيقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

في هذا اليوم الهام، يوم الالتزام بـ24 ساعة من اللاعنف ووقف إطلاق النار، ندعو جميع الناس مجددا إلى أن يفعلوا أكثر من إلقاء أسلحتهم. إننا ندعوهم إلى إعادة تأكيد أواصر التضامن التي نتشاطرها كبشر والشروع في العمل على بناء عالم أفضل وأكثر سلاما.

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