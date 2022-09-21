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قاض فدرالي يسمح بإقامة دعوى ضد «ماكدونالدز» بتهمة التمييز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 11:20 صباحا
قاض فدرالي يسمح بإقامة دعوى ضد «ماكدونالدز» بتهمة التمييز
شعار مطعم من سلسلة ماكدونالدز في مونبيلييه جنوب فرنسا، 6 سبتمبر 2018 (أ ف ب)
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سمح قاضٍ فدرالي بإقامة دعوى قضائية ضد ماكدونالدز تتّهم المجموعة العملاقة للوجبات السريعة بأنها تمارس تمييزا ضد وسائل الإعلام التي يملكها أميركيون سود.

واتهم رجل الأعمال الأسود بايرون آلن ماكدونالدز بإقامة «عملية تعاقد تمييزية عنصريا» في الدعوى القضائية التي قدّمت في مايو 2021، وفق «فرانس برس».

وأقيمت الدعوى أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا وتطالب بتعويض مقداره عشرة مليارات دولار. وهي جزء من حملة يقوم بها آلن لإقناع الشركات الأميركية الكبرى بإنفاق المزيد من أموال الدعاية في وسائل إعلام يملكها سود.

وأقامت الدعوى الشركتان اللتان يملكهما آلن «إنترتينمنت ستوديو إنك» و«ويذر غروب إل إل سي». وتنتج «آلن ميديا غروب/إنترنتينمنت ستوديو» أفلاما وتملك أكثر من 12 محطة تلفزيونية.

وتفيد الدعوى بأن «ماكدونالدز» أنفقت نحو 1,6 مليار دولار على إعلانات تلفزيونية بالولايات المتحدة في 2018، لكن لم يذهب سوى 0,31 في المئة منها إلى وسائل إعلام يملكها سود.

عجز تجاري
لكن في ديسمبر، رفض قاضٍ فدرالي الدعوى قائلا إن المزاعم لم تكن مدعومة بما فيه الكفاية. وبعد مبادلات قانونية، رفض القاضي نفسه، الجمعة، طلب ماكدونالدز إغلاق القضية وبالتالي سمح بالإكمال بها.

وقال آلن في بيان وقت تقديم الدعوى إن «الأمر يتعلق بالاندماج الاقتصادي للأعمال التي يملكها أميركيون أفارقة في اقتصاد الولايات المتحدة». وأضاف أن «ماكدونالدز تأخذ مليارات من المستهلكين الأميركيين من أصل أفريقي ولا تعيد شيئا تقريبا».

وتابع أن «أكبر عجز تجاري في أميركا هو العجز التجاري بين الشركات البيضاء في أميركا وأميركا السوداء وماكدونالدز مذنبة بمواصلة هذا التفاوت».

وتنص الدعوى على أن ماكدونالدز مارست عمدا تمييزا ضد الشركيتين المدعيتين عبر قالب من التنميط العنصري ورفض إبرام عقود.

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