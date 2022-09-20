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رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 02:55 مساء
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
أحد الطهاة خلال إعداد طبق روستي في العاصمة السويسرية برن، 19 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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سُجِّل رقم قياسي جديد لفطائر روستي التقليدية السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بات الطبق الأكبر في العالم منها هو ذلك الذي أُعدَّ، الإثنين، في مقلاة يبلغ حجمها 13.7 مترا مربعا، على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125.

وأقام الاتحاد بالساحة الفدرالية أمام مبنى البرلمان في برن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري، وُضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكّلت معها لوحة علم سويسرا، وفق «فرانس برس».

وتولى رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه الإعلان عن الرقم القياسي الجديد الذي حطّم الرقم المسجّل العام 1994 في ثون بوسط سويسرا.

ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التي تُعتبر طبقا تقليديا شهيرا في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا لكنها أصبحت طبقا وطنيا.

حتى أن الحاجز الثقافي واللغوي الذي يفصل كانتونات الناطقين بالألمانية عن كانتونات الناطقين بالفرنسية، والمعروف بـ«روستيغرابن»، مأخوذ من اسم هذا الطبق.

وأوضح اتحاد المزارعين أن البطاطا التي استخدمت في إعداد الطبق، الإثنين، زُرعت خلال فصل الصيف في كل مناطق سويسرا قبل إحضارها إلى برن، في بادرة ترمز إلى تجاوز هذه الحواجز والاختلافات.

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