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«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 01:14 مساء
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
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نظم نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين».

وحسب المكتب الإعلامي للدار، في منشور على «فيسبوك» كانت الجولة مختلفة ومميزة، وأضفت البهجة والفرحة على قلوب نزلاء الدار.

وجاء في المنشور، السبت: «شيوخ أجلاء في لحظات تحولوا أطفالًا يطوفون حول لعبة والابتسامة لم تفارق المحيا، وكأن الزمن عاد ليزورنا على أربع عجلات، حاملًا معه الفرح والذكرى وريحًا من عبق الماضي».

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وتابع المنشور: «نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية يزورنا اليوم ليأخذنا في جولة ميدانية بشوارع وأزقة طرابلس، في رحلة لم تدم سوى ساعات ولكنها صنعت فرحًا سيدوم لأيام وأيام ويجلب عديد الحكايات من خبايا الماضي».

وتقدمت الدار بالشكر إلى نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية، وكذلك رجال المرور والنجدة الذين رافقوا الجولة.

نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية ينظم جولة ميدانية في شوارع طرابلس لنزلاء «دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين» (فيسبوك)
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