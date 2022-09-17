كريسي تيغن تكشف حقيقة إجهاضها

القاهرة - بوابة الوسط

يحتدم النقاش حول حق المرأة في الإجهاض بالولايات المتحدة، فيما صرحت عارضة الأزياء كريسي تيغن، الخميس، أن تعرضها لإجهاض تلقائي سنة 2020، كان في الواقع لأسباب طبية.

وقالت تيغن في مؤتمر صحفي نقلت وقائعه شبكة «ذي هوليوود ريبورتر» الإعلامية «قلت للعالم أجمع أنني تعرضت لإجهاض تلقائي وأدرك الجميع ذلك حتى أن وسائل الإعلام عنونت عن إجهاضي التلقائي».

وتابعت «دعونا نذكر الأمور بأسمائها الحقيقية: كانت عملية إجهاض وحصلت لإنقاذ حياتي لأن الجنين لم تكن لديه أي فرصة للبقاء على قيد الحياة»، وفق «فرانس برس».

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وأضافت «أشعر بأنني غبية لأنني احتجت أكثر من سنة لأفهم أن ما واجهته كان في الواقع عملية إجهاض».

وأوضحت عارضة الأزياء أنها علمت بحقيقة ما حصل بفضل زوجها المغني جون ليجند، بعد القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الأميركية المحافظة في يونيو الفائت بإلغاء حق النساء في الإجهاض.

وكانت تيغن، وهي أم لابنين وتنتظر مولودًا، تطرقت في سبتمبر 2020 لما كانت تظنّ أنه إجهاض تلقائي في منشورات عدة عبر مواقع التواصل.

تعانق طفلها الميت

ونشرت حينها صورة تظهر فيها مستلقيةً على سرير أحد المستشفيات وهي تعانق طفلها الميت فيما يظهر زوجها إلى جانبها.

ولاقت منشورات النجمة ترحيبًا من شخصيات وعدد من مستخدمي شبكات التواصل معتبرين أنها ساهمت من خلال ما نشرته بكسر أحد المواضيع المحظورة.

إلا أنّ تيغن تعرضت كذلك لانتقادات لاذعة من آخرين اعتبروا أنها تشارك تفاصيل بغاية الخصوصية عبر مواقع التواصل.

والتقت كريسي تيغن المغني جون ليجند الحائز جوائز عدة وصاحب أغنية «أول أوف مي» الشهيرة خلال تصوير إحدى أغنياته، وتزوّج الثنائي سنة 2013.