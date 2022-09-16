توقيف امرأة يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقفت في كوريا الجنوبية امرأة تبلغ 42 عامًا يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا، على ما أفادت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس.

وأشارت شرطتا الدولتين إلى أن المرأة التي يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، أوقفت بتهمة القتل في كوريا الجنوبية نزولا عند طلب السلطات النيوزيلندية.

وأضافت الشرطتان أنها ستخضع لإجراءات تسليم المطلوبين، وفق «فرانس برس».

وأوضحت شرطة سيول في بيان إنها «قبضت الخميس على المشتبه فيها داخل شقة في أولسان، بعدما كانت تراقبها مستندةً إلى معلومات عن موقعها ولقطات من كاميرات مراقبة».

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وشرح البيان أن «المشتبه فيها مُتهمة من الشرطة النيوزيلندية بأنها قتلت في منطقة أوكلاند العام 2018 اثنين من أبنائها كانا في حينه يبلغان سبعة أعوام وعشرة أعوام»، مشيرًا إلى أنها «سافرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وكانت مختبئة فيها منذ ذلك الوقت».

أغراض في مزاد

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المرأة هي مواطنة نيوزيلندية وُلدت في كوريا الجنوبية.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر الشرطة وهي تقتاد المرأة التي بدت مرتدية سروال جينز قديما وصندلا وتغطي رأسها بمعطف.

وردا على أسئلة الصحفيين، قالت المرأة بإلحاح «لم أرتكب هذه الجريمة». ونُقلت عند وصولها إلى سيول إلى مكتب مدعي عاصمة كوريا الجنوبية العام عبر سيارة شرطة نوافذها داكنة، على ما أفاد صحافيو وكالة «فرانس برس».

وعُثر على رفات الطفلين الشهر الفائت داخل حقائب كانت من بين أغراض تخلّى أصحابها عنها في أوكلاند واشترتها إحدى العائلات في مزاد.

وأوضح توفيلاو فامانويا فايلوا، وهو مسؤول في شرطة أوكلاند، أنه لا يزال يتعين إجراء عدد من التحقيقات سواء في نيوزيلندا أو في الخارج بهذه «القضية التي تتسم بصعوبة كبيرة».