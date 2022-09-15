Atwasat

صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 03:45 مساء
صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض
أحد متاجر «باتاغونيا» في نيويورك، 14 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قرر مؤسس «باتاغونيا»، وهي علامة تجارية للملابس معروفة بمواقفها المؤيدة للقضايا البيئية، أن يتبرع وهو في الثالثة والثمانين بشركته، رغبةً منه في تقديم المزيد لكوكب الأرض.

وكان بإمكان إيفون شواينارد أن يبيع علامته التجارية التي تبلغ قيمتها التقديرية بحسب جريدة «نيويورك تايمز» ثلاثة مليارات دولار أو أن يدرجها في البورصة، وفق «فرانس برس».

لكنه قرر بعد الحصول على موافقة زوجته وابنيه تحويل كامل حصصهم إلى جهة موكلة أن تضمن استمرار احترام قيم الشركة وإلى جمعية تعمل على مكافحة الأزمات البيئية وحماية الطبيعة.

قيم الشركة
وكتب في رسالة نشرها موقع «باتاغونيا» الإلكتروني أن «الأرض هي حاليا المساهمة الوحيدة لدينا». وأضاف «لم أرغب مطلقا في أن أصبح رجل أعمال. لقد بدأت مسيرتي حِرفيّا أتولى تصنيع معدات تسلق لي ولأصدقائي، قبل التحول إلى تصنيع الملابس».

وسرعان ما أصبحت «باتاغونيا» بعد تأسيسها قبل نحو خمسين عاما ملتزمة بالقضايا البيئية، إذ كانت تختار مواد تصنيع ملابسها بدقة وتتبرع سنويًا بنسبة 1% من مبيعاتها للمنظمات البيئية غير الحكومية. إلا أنّ هذه الخطوات كانت بحسب مؤسسها غير كافية.

وقال في رسالته إن «أحد الخيارات كان بيع +باتاغونيا+ والتبرع بكامل الأموال، إلا أننا لم نكن على ثقة بأن المالك الجديد سيحافظ على قيمنا وموظفينا جميعهم».

وستبقى «باتاغونيا» شركة تولي اهتماما بمصلحتها المادية وتضم مجلس إدارة ومديرا عاما، فيما ستواصل عائلة شوينارد «إعطاء توجيهاتها» للجهتين اللتين تبرّعت لهما بالشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس...
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا...
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل...
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا...
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25...
المزيد
صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض
صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض...
بدء محاكمة أميركية قتلت امرأة حاملا وسرقت جنينها
بدء محاكمة أميركية قتلت امرأة حاملا وسرقت جنينها...
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية...
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة...
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط