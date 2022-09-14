Atwasat

معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 02:02 مساء
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية
امرأة تربط رزما من قطع السيجار في مصنع «إل لاغيتو» في هافانا، حيث تُنتج ماركة «كوهيبا» الفخمة، 8 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تؤكد أوركيديا غونزاليس وهي تجلس أمام آلة لفحص جودة السيجار، أنها فخورة بمساهمتها في الحفاظ على الطرق التقليدية بهذه الصناعة، وفي كونها عنصرا بقطاع ناجح أصبح إبان الجائحة يحتل المرتبة الثانية بين صادرات الدولة كوبا.

وتقول العاملة الكوبية البالغة 55 عاما «أعشق صنع السيجار. أمضيت حياتي في هذا المكان، وما أفعله فن حقيقي. لا يتقن أي كان صنع السيجار، كما لا يتقن أي كان رسم لوحة»، وفق «فرانس برس».

وتتمثل وظيفة أوركيديا في التأكد بواسطة أنبوب معدني من مستوى شفط كل سيجار لضمان استمتاع المدخن به. وتشرح فيما عيناها تركزان على إبرة الآلة «في حال أشارت الإبرة إلى أقل من أربعين، يكون مستوى (الشفط) مفرطا، أما إذا تعدت الثمانين، فيكون متدنيا جدا».

وتعمل أوركيديا في مصنع «إل لاغيتو» الذي أقيم العام 1966 في غرب هافانا لإعداد السيجار الذي كان يدخنه الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو (1928-2016) أو يقدمه إلى ضيوفه المميزين.

وفي هذا المكان، وُلدت «كوهيبا»، أفخم ماركات السيجار الكوبي وهي التسمية التي كان يطلقها هنود تاينوس، وهم سكان الجزيرة الأصليون، على أوراق التبغ الملفوفة التي كانوا يدخنونها والتي فوجئ بها الرحالة كريستوفر كولومبوس بعد وصوله إلى «القارة الجديدة».

ولا يزال تقليد لف كل مُزارع أوراقه الخاصة قائما بين الفلاحين في مقاطعة بينار ديل ريو الغربية، حيث تقع معظم حقول التبغ في كوبا.

التيار الكهربائي
في هذا المصنع، يستمر إلى اليوم إنتاج سيجار «كوهيبا» من قياس «لانسيرو» الذي كان يفضله فيدل كاسترو قبل أن يقرر الإقلاع عن التدخين عام 1985، عندما كان في التاسعة والخمسين.

ويوضح مدير «إل لاغيتو» أوسكار رودريغيز أن الهدف هو تصنيع «نحو مليوني سيجار» العام 2022، أي بمعدل تسعة آلاف قطعة يوميا، «رغم كل الصعوبات» التي يواجهها المصنع.

ولم تحل جائحة «كوفيد-19» دون نمو تصدير السيجار الكوبي بنسبة 15% العام 2021، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات منه 568 مليون دولار، وفق شركة «هابانوس إس إيه» (Habanos S.A) التي تضم كل العلامات التجارية الوطنية للسيجار في كوبا.

وكان لهذا النمو أثر إيجابي على الاقتصاد الكوبي الذي يعاني أقسى أزماته منذ ثلاثين عاما، ويشهد نقصا في بعض المواد وانقطاعات يومية للتيار الكهربائي.

ويؤكد رودريغيز أن المصنع «لم يتوقف يوما واحدا» عن العمل خلال مرحلة الجائحة التي دامت شهورا طويلة، ما أدى إلى جعل السيجار يحتل المرتبة الثانية بين المنتجات التي تصدرها كوبا. وتُعتبر إسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وسويسرا الدول الأعلى استيرادا للسيجار الكوبي.
وانهمك عشرات العمال في «إل لاغيتو» بوضع اللمسات الأخيرة بواسطة شفرة منحنية ومادة لزجة على أطراف قطع سيجار انتهى لفها.

نكهة
وتبلغ نسبة النساء من العمال نحو 60%، تماشيا مع تقاليد هذا المصنع منذ أن أسسته سيليا سانشيز التي كانت رفيقة سلاح لفيدل كاسترو في جبال سييرا مايسترا (شرق كوبا). وكان الهدف توفير فرص عمل للأمهات العازبات أو النساء اللواتي يواجهن صعوبات.

وتوفيت خلال الجائحة مؤسِسة أخرى هي نورما فرنانديز التي كانت تتولى لف قطع السيجار المخصصة لقائد الثورة.

وتروي أوركيديا غونزاليس التي كانت تعمل وقتها في المصنع الذي أقيم في فيلا أنيقة تعود إلى خمسينات القرن العشرين «لقد كان صنع قطع السيجار للرئيس بمثابة امتياز».

أما كاريداد ميسا البالغة اليوم 55 عاما، فانضمت في البداية إلى «إل لاغيتو» كعاملة تنظيف. بعد ثلاثين عاما، أصبحت مسؤولة عن التأكد من عدم وجود أدنى خطأ في قطع السيجار. وتشرح أمام علب مليئة بقطع السيجار التي تفحصها بتمعن تحت صورة إرنستو تشي غيفارا أن مهمتها تتمثل في التأكد من «الجودة والوزن والطول (...) والسماكة» أي ما يُعرف بمقياس الحلقة.

ويراوح سعر سيجار «كوهيبا» الذي يضم مجموعة واسعة من الموديلات والمقاسات، بين 30 دولارا و200 دولار للقطعة الواحدة، سواء في كوبا أو في الخارج. وتشير أوركيديا غونزاليس إلى أن «التبغ الكوبي يتميز عن غيره بالنكهة التي تمنحها أرض بينار ديل ريو، حيث يتم حصاد أفضل أنواع التبغ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
تشارلز الثالث ملك مدافع عن البيئة
تشارلز الثالث ملك مدافع عن البيئة
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس...
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف...
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم...
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا...
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل...
المزيد
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية...
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة
الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة...
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما
الجرائد البريطانية تبرز الهدنة بين وليام وهاري وزوجتيهما...
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط