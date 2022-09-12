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الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 10:31 صباحا
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث (إلى اليسار وعلى الشاشة) خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2020 في نيويورك (أ ف ب)
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ترى الأمم المتحدة أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يحتاج إلى نحو 300 سنة، في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية بين الجنسين، حول العالم.

ولاحظت المنظمة الأممية أن الأزمات الحالية «فاقمت» الفوارق بين الجنسين، وفق «فرانس برس».

ورأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة، أن «سد الثغر في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرق ما يصل إلى 286 عاما» استنادا على «الوتيرة الحالية للتقدم».

المرأة والعمل
وتوقعت الوكالتان أن «يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاما»، وأن «يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاما».

وهذه التوقعات بعيدة جدا عن الموعد، الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو سنة 2030.

واعتبرت الوكالتان أن «التحديات العالمية كجائحة «كوفيد-19» وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تُفاقم التفاوتات بين الجنسين».

الفقر والنساء
وأشار البيان إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1.90 دولار في اليوم سيبلغ نحو 383 مليونا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ368 مليون رجل وفتى، منبهة إلى تحول مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.

وأفادت بأن عدد النساء والفتيات النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قولها «من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه».

وأضافت أن «البيانات تُظهر بلا شك تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية - سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا».

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