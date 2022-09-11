جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ترتدي جواهر التاج البريطاني رمزية كبيرة، إذ تزخر بدلالات روحية وزمنية قوية.. وهي تنقل من موقعها في برج لندن، حيث تخضع لمراقبة مشددة، لاستخدامها في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

تاج إمبراطوري

صُنع تاج الدولة الإمبراطوري لمناسبة تتويج الملك جورج السادس العام 1937. وهو التاج الذي وضعته إليزابيث الثانية بعد تتويجها. واستخدمته الملكة أيضًا في مناسبات أخرى، بينها مثلًا افتتاحها جلسات البرلمان رسميًا.

يزيد وزن هذا التاج المهيب عن كيلوغرام، ويبلغ طوله 31.5 سنتم، وهو مرصع بـ2868 ماسة و17 حجر ياقوت و11 قطعة زمرد و269 لؤلؤة و4 قطع ياقوت.

صولجان بشكل حمامة

صنع هذا الصولجان الذهبي لتتويج تشارلز الثاني العام 1661، وتعلوه حمامة بأجنحة ممتدة تطفو على صليب وترمز إلى الروح القدس. ويمثل هذا الصولجان الدور الروحي والرعوي للملك. ويبلغ طوله 110 سنتم ويزن 1150 غرامًا.

صولجان الصليب

يمثل هذا الصولجان السلطة الزمنية للملك. وقد استُخدم في كل تتويج منذ عهد تشارلز الثاني الذي توج العام 1661. ويزن 1170 غرامًا ويبلغ طوله 92 سنتم. في العام 1911، أضيفت إليه ماسة من نوع «كولينن أي» يبلغ وزنها 530.2 قيراط. وبسبب ضخامة هذه الماسة، تعين تعزيز الصولجان لتمكينه من تحمل وزنها.

الكرة الملكية

هذه الكرة التي يعلوها صليب ترمز إلى العالم المسيحي. وتتكون من كرة ذهبية مجوفة مرصعة بالزمرد والياقوت الأحمر والأزرق المحاط بالماس وبصفين من اللآلئ.

ويعلو هذه الكرة صليب مرصع بالماس مع حجر ياقوت في المنتصف من جهة، وزمرد من جهة أخرى. أثناء مراسم التتويج، توضع الكرة في اليد اليمنى للملك، قبل إلقائها على المذبح. ويبلغ طول الكرة 27.5 سنتم وتزن 1320 غرامًا.

الأمبولة الملكية

تحتوي هذه القطعة الذهبية على شكل نسر بأجنحة ممدودة على الزيت المكرس المستخدم أثناء مسح الملك. ويسكب رئيس أساقفة كانتربري الزيت من رأس النسر في ملعقة، ويدهن يدي الملك وصدره ورأسه في أقدس لحظة بحفل التتويج.

يأتي شكل النسر من اعتقاد شائع بأن السيدة العذراء ظهرت على القديس توماس بيكيت وأعطته نسرًا ذهبيًا وقارورة زيت مخصصة لدهن ملوك إنجلترا المستقبليين.

المهماز

استُخدمت هذه القطع الذهبية التي ترمز إلى الفروسية، منذ تتويج ريتشارد قلب الأسد العام 1189. وهي تُربط بكاحلي الملوك، فيما يتم الاكتفاء بوضعها على المذبح عند تتويج الملكات.

الخاتم الذهبي

صُنع هذا الخاتم الذهبي لتتويج وليام الرابع في العام 1831. ويتألف من ياقوت أزرق محاط بالماس ومرصع بالياقوت ليشكل صليبًا. وأثناء مراسم التتويج، يضع رئيس الأساقفة الخاتم في بنصر الملك، كعلامة على «الكرامة الملكية».

تاج القديس إدوارد

صُنع تاج القديس إدوارد لتتويج تشارلز الثاني، وهو أهم التيجان وأقدسها على الإطلاق، ويستخدم فقط في لحظة التتويج.

هذا التاج المصنوع من الذهب الخالص والمرصع بأحجار شبه كريمة، بما في ذلك الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والجمشت، والمزود حزامًا من الفرو، ثقيل بدرجة كبيرة، إذ يزن أكثر من كيلوغرامين.