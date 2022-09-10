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هندي تخطى المئة يبتكر أغرب حيلة ليثبت للحكومة أنه لا يزال حيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 01:47 مساء
هندي تخطى المئة يبتكر أغرب حيلة ليثبت للحكومة أنه لا يزال حيا
دولي تشاند في موكب زفاف مزيف (الإنترنت)
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لكي يثبت للسلطات أنه لا يزال حيا، حضر رجل هندي (102 أعوام) إلى أحد المكتب الحكومية، مرتديا بزة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدون على آلات نفخ نحاسية.

وصاح دولي تشاند في مكتب الحكومة، التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له، «أنا على قيد الحياة»!، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وقال «لم أعد أتلقى معاشا تقاعديا منذ مارس لأن السجلات الحكومية تظهر أنني توفيت»، مضيفا «أحاول منذ ذلك الحين عبثا أن أثبت أنني لا أزال على قيد الحياة»، حسب «فرانس برس».

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وأوضح المرشد الاجتماعي نافين جايهند الذي كان من بين عشرات الأشخاص المنضمين إلى موكب الزفاف المزيف، أنه علم بقصة تشاند وقرر أن يساعده.

وقال: «اتصلنا بمكاتب حكومية مختلفة، حتى أننا عقدنا مؤتمرا صحفيا لكن من دون جدوى»، مضيفا «ثم فكرنا في تنظيم موكب زفاف مزيف كوسيلة لجذب الانتباه» حول قضية تشاند.

وأشار إلى أنه تلقى منذ تلك الواقعة اتصالات من أشخاص عدة يواجهون مسألة مشابهة، بعدما لاقى مقطع فيديو يظهر موكب زفاف تشاند المزيف انتشارا كبيرا في مواقع التواصل.

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