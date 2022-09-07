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ملياردير تشيكي يشتري قصرا فرنسيا من القرن الثامن عشر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 04:32 مساء
ملياردير تشيكي يشتري قصرا فرنسيا من القرن الثامن عشر
الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي في باريس، 22 يناير 2020 (أ ف ب)
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اشترى الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي قصرا تاريخيا خارج باريس يعود إلى القرن الثامن عشر، على ما أكد، الثلاثاء، رئيس بلدية القرية التي يقع فيها، وسيقيم فيه فندقا فخما يضيفه إلى إمبراطوريته الحالية في مجالَي الإعلام والتجارة.

وقال رئيس بلدية فال سان جيرمان الواقعة على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب من باريس سيرج دولوج «أخبرني المالكون السابقون أنهم قصدوا الكاتب العدل في يونيو» لإتمام المعاملات الرسمية لبيع (قصر) شاتو دو ماريه.

ورفض ممثلو كريتينسكي في فرنسا الذين اتصلت بهم وكالة «فرانس برس» التعليق على الصفقة التي كانت جريدة «لوموند» أول وسيلة إعلامية أوردت خبرا عنها.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن قيمة الصفقة بلغت 42.5 مليون دولار شاملة القصر الفخم، بالإضافة إلى العقار التابع له الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا ويتضمن بركة سباحة واسعة.

كازينو
ويُعتبَر شاتو دو ماريه من أجمل القصور التي بُنيت في عهد الملك لويس السادس عشر الذي أُعدم العام 1793 إبان الثورة الفرنسية.

وكان القصر مفتوحا في السابق للزوار ويؤجر لأنواع عدة من الأنشطة، بينها مثلا تصوير الأفلام أو مسابقات البحث عن الكنز.

لكن دولوج قال إن كريتينسكي الذي قدرت مجلة «فوربز» صافي ثروته بخمسة مليارات دولار يعتزم تحويله فندقا فخما.

وأشارت «لوموند» إلى أن مشروع الملياردير البالغ 47 عاما يشمل تخصيص الأرض المحيطة بالقصر لأنشطة ركوب الخيل.

وتوقع دولوج أن يوفر المشروع فرص عمل لحرفيي المنطقة، وأن يسهم الفندق بعد افتتاحه في تأمين وظائف لسكانها.

ولكريتينسكي الذي حقق ثروته من مشاريع في مجالَي الإعلام والطاقة في جمهورية تشيكيا، عدد كبير من الاستثمارات البارزة في فرنسا.

وتمتد المؤسسات التي تندرج ضمن مجموعاته القابضة من الإعلام، إذ له حصة أقلية في أسهم مجلة «إيل» وجريدة «لوموند»، إلى سلاسل البيع بالتجزئة كمتاجر السوبر ماركت «كازينو»، مرورا بمجموعة «فناك دارتي» للإلكترونيات والمنتجات الثقافية.

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