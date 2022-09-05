الهجرة تدفع سكان هونغ كونغ للتخلي عن كلابهم

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر «كاسيوس» و«روكسي» منذ ثلاثة أشهر داخل مركز إيواء للحيوانات في هونغ كونغ مَن يتبناهما، إذ إن أصحابهما السابقين هم من بين كثر اختاروا مغادرة المدينة بسبب هيمنة بكين المتزايدة والقيود الصحية المتشددة التي لا تزال مفروضة فيها.

وتعتبر هذه الحالة مألوفة جدا لموظفي مركز الإيواء الواقع في هونغ كونغ، وفق «فرانس برس».

وتقول المسؤولة عن قسم التواصل في «هونغ كونغ دوغ ريسكيو» إيفا سيت وسط نباح ومواء متواصلين، إن المركز «يستقبل باستمرار العدد الأقصى من الحيوانات». وتضيف «نجد صعوبة كبيرة في رفض الطلبات لأننا نشعر بحزن بالغ في شأن الكلاب».

وعندما يرتاد الأشخاص المركز للتخلي عن حيواناتهم، يملأون استمارة يحددون فيها سبب تخليهم عنها.

وبينما كان التخلي عن الحيوانات بسبب الهجرة السبب وراء عشرين في المئة من الحالات، أصبح حاليا «السبب الوحيد تقريبا» الذي يدفع الأشخاص لترك حيواناتهم.

وتشهد هونغ كونغ منذ سنتين هجرة كبيرة للسكان المحليين والأجانب، لأسباب تعود بشكل رئيسي إلى الحد من الحريات التي لطالما كان السكان يتمتعون بها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر جراء جائحة «كوفيد-19».

هجرة سلبية

وشهد عدد سكان هونغ كونغ انخفاضا، ففي الفترة الممتدة بين منتصفي 2020 و2022، أظهرت الأرقام بأن صافي الهجرة السلبي بلغ 200 ألف نسمة، بحسب بيانات سكانية حكومية.

وعادة ما يصطحب المغادرون حيواناتهم معهم، إلا أن هذه الخطوة أصبحت صعبة جدا منذ انتشار الجائحة.

وأصبح مطار هونغ كونغ الذي كان قبل «كوفيد-19» من أكثر مطارات العالم نشاطا، يسجل حركة طيران خفيفة، إذ أوقف عدد كبير من شركات الطيران رحلاته إليها بسبب القيود المفروضة على طواقم الطائرات.

وبلغت حركة المسافرين في مطار هونغ كونغ لشهر يوليو 401 ألف مسافر فقط، ما يشكل 6% من أرقام ما قبل الجائحة.

وعلى سبيل المقارنة، سجلت حركة المسافرين في سنغافورة 3,3 ملايين شخص في الفترة نفسها، في أرقام تزيد قليلا على نصف ما سجل في الدولة المدينة قبل الجائحة.