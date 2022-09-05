سقوط طائرة شراعية في دبي.. ومقتل الطيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطات الطيران المدني في الإمارات العربية، سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ما تسبب في مقتل طيار، لكنها لم تكشف سبب الحادث.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، أعلن «سقوط طائرة شراعية للهواة (باراموتور) في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب أفريقي، وباشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث».

حادث سابق

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز «سيسنا» ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني، أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وسقطت في منطقة خالية من الأفراد.