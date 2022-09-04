في كاليفورنيا.. أغرب معرض لفواصل الكتب

القاهرة - بوابة الوسط

تقيم موظفة في مكتبة عامة أميركية معرضًا، إذ دأبت طوال سنوات على جمع فواصل نسيها القراء داخل كتب استعاروها، ليتذكروا الصفحات التي وصلوا إليها، لكنها ليست فواصل عادية، بل تروي ذكريات عن فصول وصفحات من حياة أصحابها.

ومن بين هذه الفواصل مثلًا، بحسب ما يلاحظ في المعرض المقام لها، صور عائلية وتذاكر لحفلات موسيقية وقصائد وقوائم تسوق وسواها، وفق «فرانس برس».

وقالت شارون ماكيلار التي تولت تنظيم المعرض في المكتبة العامة التي تعمل فيها بأوكلاند، قرب سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، إن هذه المجموعة من فواصل الكتب «تحكي بطريقة مختلفة وغير متوقعة ومرتبطة بالمكتبة قصة سكان هذه المدينة».

فضول الآخرين

وحرصت ماكيلار منذ سنوات على الاحتفاظ بكل الأشياء التي كانت تجدها في الكتب المعادة إلى المكتبة. وأوضحت أنها أرادت أن تتيح للآخرين الاطلاع على شيء يثير اهتمامها شخصيًا وتتوقع أن «يثير فضول الآخرين».

وبين الفواصل المعروضة، ما صنعه الأطفال يدويًا، وصور التقطت في عيد الميلاد، ورسائل مكتوبة غير مكتملة، وكلمات حب، وبطاقات شكر بريدية كتب مثلًا «لقد تلقيت الشيك منكم» على واحدة منها تمثل «أليس في بلاد العجائب».

وتبدو هذه الفواصل وكأنها قصاصات من صفحات حياة مجهولين استعاروا هذا الكتاب او ذاك ذات يوم.

ولاحظت شارون ماكيلار المسؤولة عن مجموعات المراهقين في المكتبة إن بعض الرسائل أو البطاقات، سواء أُرسِلت أم لا، «تبدو شخصية حقًا».

وتضيف مسؤولة المكتبة مازحة «ثمة كلمات وبطاقات تبدو غير مكتملة، وأرغب كثيرًا في معرفة التتمة»، وفق «فرانس برس».

وصفات طهو

بدأت ماكيلار تكوين مجموعتها قبل نحو عشر سنوات، ثم أطلقت مدونة عن هذا الموضوع، قبل أن تتيح لها المكتبة العامة، بعدما أصبح لديها موقع إلكتروني جديد، فرصة عرض غلتها.

ثم قسمت شارون مجموعتها إلى فئات، ومنها مثلًا فواصل هي أصلًا أعمال فنية، أو صور، وغيرها رسائل قصيرة أو طويلة، أو بطاقات، أو فواصل كتب فعلًا، أو لوائح، أو أغراض مصنوعة يدويًا من الأطفال، وسوى ذلك.

ولكن مع ذلك لا فئة في هذا التصنيف يمكن أن تدرج فيها مثلًا مقابلة أجراها حفيد مع جدته، يسألها كيف هاجرت من فيتنام قبل عقود؟

وفي أي خانة أيضًا توضع وصفة طبق اللحم البقري الذي تسبق قائمة مكوناته عبارة «اجعل سلوكك أفضل!»؟

رسائل وأفكار

وبين الموجودات أيضًا رسائل تتضمن أفكار من كتبوها عن أنفسهم، وأبياتًا شعرية مفعمة بالمشاعر والعواطف. ولاحظت ماكيلار أنها «أشبه بأفكار داخلية (...) كما لو أن أصحابها يحاولون التحدث إلى أنفسهم، في لحظة صعبة، لإعادة تحفيز أنفسهم».

وفي قسم من المعرض فواصل تتضمن مثلًا تذكرةً لحضور حفلة موسيقية، وملصقًا لكاس الأمم الأوروبية لكرة القدم العام 2012، وبطاقة هاتفية، وإيصالًا لشراء مساحات سيارة، وتذاكر صعود إلى الطائرة.

أما النسخة التي تفضلها شارون ماكيلار فهي تلك التي كتبت عليها العبارة الآتية: «لذلك أردت فقط أن أقول إني أعتقد أن هذا الأمر مذهل، مهما فعل نيوت، فهو إما رائع جدًا أو وسيم جدًا!!!».