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باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل
ميشيل وباراك أورباما في واشنطن، 2 أغسطس 2016 (أ ف ب)
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يعود باراك أوباما وزوجته ميشال إلى البيت الأبيض في 7 سبتمبر لإحياء تقليد كسره الرئيس السابق دونالد ترامب.. الكشف عن صورتهما الرسمية في البيت الأبيض.

وجاء في بيان للإدارة الأميركية أن هذا الاحتفال الذي يمنح الرؤساء عادة فرصة لتكريم أسلافهم، سيقام، الأربعاء، في إحدى صالات الاستقبال في البيت الأبيض، وفق «فرانس برس».

وسيستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، باراك أوباما وزوجته عند الساعة 13.30 بالتوقيت المحلي (17.30 ت غ) في 7 سبتمبر.

وهذه المرة الثانية التي يعود فيها الرئيس الديمقراطي السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة في معسكره، إلى البيت الأبيض.

وكانت آخر زيارة للرئيس الأميركي الرابع والأربعين منذ غادر المكتب البيضوي العام 2017، في أبريل لحضور حدث عام يتعلق بالإنفاق على الرعاية الصحية.

وبموجب التقليد في الولايات المتحدة، يدعو الرئيس سلفه وزوجته إلى التعليق الرسمي لصورتيهما في البيت الأبيض.

لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي خالف العديد من البروتوكولات المماثلة، لم يقم بذلك.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام، أزال الجمهوري صورتَي الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش من الردهة الكبرى في البيت الأبيض التي تُعتبر أبرز موقع فيه.

ولم تُعادا إلى مكانهما حتى تولى بايدن منصبه العام الماضي.

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