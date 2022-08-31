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بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأربعاء 31 أغسطس 2022, 10:57 صباحا
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
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أقيمت مسابقة ملكة جمال القطط في مدينة طرابلس، بحضور عدد من مربي القطط والمهتمين بها لاختيار القطة الأجمل من بين السلالات المختلفة المشاركة والذي جاء وفق معايير خاصة تحت إشراف لجنة تحكيم مختصة.

وقال عضو لجنة التحكيم، حسين الشريف، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» إن الإعلان عن المسابقة جرى عبر الصفحة الخاصة بالمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال صور القطط المشاركة وفق ترشيح أصحابها، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم تكونت من مربي القطط المخضرمين وطبيب بيطري.

ولفت صاحب فكرة المسابقة محمد التيح أن هذه المسابقة هي الأولى في ليبيا والجوائز هي رحلة سفر لشخصين، موضحا أن صاحبة القطة الفائزة ليبية جاءت من تركيا خصيصا للمشاركة في المسابقة.

من جانبها، قالت أماني يوسف صاحبة القطة الفائزة بملكة جمال القطط تمت مشاركتي عبر «فيسبوك» وقطتي هي من أصول حبشية (اسمها لذيذة) وفصيلتها من نوع أوسي.

جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من مسابقة ملكة جمال القطط في طرابلس (خاص لـ بوابة الوسط)
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