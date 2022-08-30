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حمامات اليابان التقليدية تتسلح لجذب جيل جديد من الزبائن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 11:52 صباحا
حمامات اليابان التقليدية تتسلح لجذب جيل جديد من الزبائن
من داخل سينتو «إيناري يو» في طوكيو، 6 يوليو 2022 (أ ف ب)
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بعدما كانت منتشرة في كل مكان باليابان، تسجل الحمامات العامة، المعروفة محليا باسم «سينتو»، تراجعا مطردا منذ سنوات في الأرخبيل الآسيوي.. غير أن بعض القائمين على هذه المواقع يعتمدون الابتكار سبيلا لاستقطاب جيل جديد من الزبائن.

يوجد في اليابان حاليا حوالي 1800 «سينتو»، أي أقل بعشر مرات مما كان عليه في نهاية الستينيات. ومع فصل بين الرجال والنساء، يدخل الزبائن عراة إلى هذه الحمامات وسط ديكور من زمن غابر وجداريات مزدانة بزخارف لرموز وأماكن تقليدية يابانية مثل جبل فوجي، وفق «فرانس برس».

ووصل عدد هذه المواقع إلى مستوى حرج بسبب عدم كفاية الوسائل لتجديدها، وارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على جهات راغبة في تسلم إدارتها.

وقد يؤدي اختفاء الـ«سينتو» إلى تآكل روابط اجتماعية وثيقة، إذ تشكّل هذه الحمامات «أماكن التقاء للجميع (...)، بمن فيهم كثيرون من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم»، بحسب سام هولدن، وهو أميركي يبلغ 32 عاما ويعيش في طوكيو منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وفازت جمعية «سينتو والحيّ» التي يشارك هولدن في إدارتها، بمنحة تقرب من مئتي ألف دولار من الصندوق العالمي للآثار، بمساعدة مجموعة «أميريكن إكسبرس» لحماية موقع «إيناري يو»، أحد حمامات الـ«سينتو» في طوكيو يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1930، وتحويل مبنى صغير مجاور عمره قرن من الزمن إلى مساحة للمناسبات واللقاءات الاجتماعية.

وقال هولدن «شعرت أنا وزملائي بالحاجة الملحّة للحفاظ على بعض هذه المباني التاريخية قبل تحويلها إلى مجمعات سكنية وأشياء أخرى».

تسخين بالغاز
تذاكر الدخول إلى حمامات «سينتو» يسيرة الكلفة (500 ين في طوكيو، أو أقل من أربعة دولارات)، إذ أنها مدعومة من السلطات البلدية التي تحدد السعر.

ولكن على عكس الينابيع الساخنة الطبيعية في اليابان، تعتمد حمامات الـ«سينتو» عموما على الغاز لتسخين مياهها، ما يجعلها عرضة للارتفاع الحالي في أسعار الطاقة.

وبحسب شونجي تسوتشيموتو (60 عاما) الذي يدير حمام «إيناري يو» مع زوجته، وقفزت فاتورة الطاقة في مؤسسته بنسبة 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأعيد افتتاح سينتو آخر في طوكيو يحمل اسم «كوغانيو»، العام 2020 بعد تجديد كامل ليصبح مكانا عصريا.

وفي غرفة الاستقبال الصغيرة المصنوعة من الخرسانة الخام، اصطف العملاء الشباب على مقاعد وهم يحتسون المشروبات على صوت موسيقى البوب اليابانية القديمة التي يتم عزفها على أسطوانات الفينيل.

وقال كوهي أويدا، وهو موظف في تكنولوجيا المعلومات يبلغ 25 عاما جاء إلى سينتو «كوغانيو» مع صديق، لوكالة «فرانس برس»، «الصورة التي لدي عن السينتو هي مكان يتجمع فيه الأجداد والجدات». وأضاف «لكن في سينتو مثل هذا يتسم بطابع أكثر عصرية وحداثة.. أشعر براحة أكبر».

التخلص من السموم الرقمية
لزيادة الإقبال عليها، يعوّل سينتو «كوم بال» في طوكيو على التكنولوجيا.

فعندما تولى إدارة هذه المؤسسة التي تشرف عليها عائلته منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأ فوميتاكا كادويا (36 عاما)، في تحليل أرقام الإقبال الخاصة بالمكان بالتفصيل تبعا للأيام والساعات، إضافة إلى الترويج لحمّامه على الشبكات الاجتماعية لقياس التأثير.

وسمح ذلك لهذا الفني السابق من مجموعة «أوليمبوس» اليابانية باتخاذ قرارات تجارية محددة الهدف، مثل تعيين موظفات لتشجيع المزيد من النساء على التردد على السينتو أو فتح أبواب المكان، صباح الأحد.

وقال إن «السينتو كانت دائما جزءا من الثقافة اليابانية». وفي الوقت الحاضر، يمكن لترك كل الأغراض الشخصية في الخزانة بغرض الاسترخاء في حمام ساخن أن يكون نوعا من «التخلص من السموم الرقمية»، «وهذا بالضبط ما يحتاجه الشباب اليوم».

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