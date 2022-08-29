Atwasat

وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض رولان ميسنييه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 05:00 مساء
وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض رولان ميسنييه
رولان ميسنييه مع السيدة الأميركية الأولى السابقة لورا بوش في واشنطن، 30 نوفمبر 2006 (أ ف ب)
alwasat radio

غيب الموت في الولايات المتحدة طباخ الحلويات الفرنسي في البيت الأبيض خلال عهود خمسة رؤساء رولان ميسنييه عن 78 عاما، على ما أعلنت جمعية تُعنى بتاريخ المقر الرئاسي الأميركي.

وأفادت جمعية «وايت هاوس هيستوريكال أسوسيشن» عبر موقعها الإلكتروني أن ميسنييه توفي، الجمعة، «بعد فترة قصيرة من المرض»، وفق «فرانس برس».

ونشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون، السبت، عبر حسابها على «تويتر» صورة لها مع الراحل مرفقة إياها بتعليق جاء فيه «لدي ذكريات طيبة جدا عن الشيف ميسنييه. لقد أحب أن يسعد الناس بابتكاراته الجميلة، كبيوته الشهيرة من خبز الزنجبيل في عيد الميلاد. سنفتقده!».

أما مؤسسة رونالد ريغان فأعربت عن أسفها لوفاة رولان ميسنييه مذكرةً بأنه «كان طاهيا في البيت الأبيض مدى 26 عاما ولخمسة رؤساء أميركيين، بينها 25 عاما ككبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض». وأضافت «سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورا في ذاكرتنا».

ونقلت جريدة «واشنطن بوست» عن نجل ميسنييه أن أباه المولود في بلدة بوناي الصغيرة قرب مدينة بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله في البيت الأبيض العام 2004، توفي في ولاية فرجينيا جراء مضاعفات مرتبطة بالسرطان.

وكانت زوجة الرئيس جيمي كارتر روزالين وراء توظيف ميسنييه العام 1979. وسبق للطاهي الفرنسي الذي يتحدر من عائلة متواضعة تضم تسعة أولاد، أن عمل في فنادق كبرى في ألمانيا وبريطانيا وبرمودا بعد تدريبه المهني في بيزانسون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
تقرير فرنسي: مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن العام 2021
تقرير فرنسي: مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن العام 2021
10 سنوات على الحادث.. لغز مقتل عائلة عراقية في فرنسا ما زال قائما
10 سنوات على الحادث.. لغز مقتل عائلة عراقية في فرنسا ما زال قائما
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني
صالة رياضية للكلاب في أبوظبي
صالة رياضية للكلاب في أبوظبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف ......
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو...
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها...
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد...
المزيد
وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض رولان ميسنييه
وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض رولان ميسنييه...
الهند تهدم برجين سكنيين مخالفين بالتفجير الداخلي
الهند تهدم برجين سكنيين مخالفين بالتفجير الداخلي...
«مدينة الرب» في الإكوادور فريسة البؤس والعنف
«مدينة الرب» في الإكوادور فريسة البؤس والعنف...
صالة رياضية للكلاب في أبوظبي
صالة رياضية للكلاب في أبوظبي...
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط