Atwasat

بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 12:55 مساء
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني
صورة وزعتها دار «ريمان دانسي» للمزادات لسيارة "فورد إسكورت" أخرى كانت تملكها الأميرة ديانا، 29 يونيو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

دفع مُشارك بمزاد أقيم في بريطانيا، السبت، 737 ألف جنيه إسترليني (869 ألف دولار) لشراء سيارة شخصية كانت لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

فبعد منافسة حادة بين مزايدين من دبي والولايات المتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز «فورد إكورت آر إس توربو» من إنتاج العام 1985 في بريطانيا نظرا إلى أن الفائز بها الذي لم يُكشف بعد عن هويته من سكان منطقة مانشستر، وفق «فرانس برس».

وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف لقاء 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة.

وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار «سيلفرستون» للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على بُعد 120 كيلومترًا شمال غرب لندن.

وتُعتبر سيارة «فورد» هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصانًا نسخة رياضية نموذجية من سيارات «فولكسفاغن غولف جي تي آي» الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جدا في ثمانينيات القرن العشرين.

ويمكن العثور في الإعلانات المبوّبة على نسخ أقل شهرة من هذا النموذج بأسعار تقرب من عشرة آلاف جنيه.

أميركا الجنوبية
وأوضحت دار «سيلفرستون» أن الأميرة ديانا كانت تقود هذه السيارة بنفسها للتجول في لندن، ولو أن عنصر أمن كان يرافقها.

واستخدمت الأميرة السيارة من العام 1985 إلى العام 1988، وهي اليوم في حالة ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 40 ألف كيلومتر.

ولهذه السيارة تاريخ حافل إذ نقلت مثلا الأمير ويليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش بعد والده تشارلز.

وتتميز هذه السيارة بلونها الأسود، إذ كانت سيارات «فورد آر إس توربو» الأخرى من هذا الجيل بيضاء. وانتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الآخرين قبل تجديدها بالكامل للبيع.

وفي يونيو 2021، بيعت سيارة «فورد إسكورت» أخرى عائدة إلى ديانا مقابل 52 ألف جنيه إسترليني إلى متحف في أميركا الجنوبية بمزاد، وهي من طراز «1,6 غيا صالون» موديل 1981 تلقتها هدية بمناسبة خطوبتها.

وأقيم مزاد، السبت، قبل أربعة أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لمصرع الأميرة بحادث سيارة في باريس عندما كانت في السادسة والثلاثين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟

هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا
أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة
أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف ......
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو...
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها...
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد...
المزيد
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني
بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد مقابل 737 ألف إسترليني...
10 سنوات على الحادث.. لغز مقتل عائلة عراقية في فرنسا ما زال قائما
10 سنوات على الحادث.. لغز مقتل عائلة عراقية في فرنسا ما زال ......
تقرير فرنسي: مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن العام 2021
تقرير فرنسي: مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن العام 2021...
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي...
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط