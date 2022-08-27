تقرير فرنسي: مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا، الجمعة، أشار إلى ارتفاع عدد جرائم قتل النساء بنسبة 20% في العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح التقرير تسجيل مقتل 122 امرأة جراء عنف أسري، على يد الزوج الحالي أو السابق، وفق «فرانس برس».

وتمثل النساء 85% من إجمالي ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف بين الزوجين في العام 2021 (143 حالة وفاة من بينهم 122 امرأة و21 رجلاً) مقابل 82% في العام 2020، وهي نسبة ثابتة منذ العام 2006.

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وكما في السنوات السابقة، كانت النساء هن الضحايا الرئيسيات: إذ فقدَت 102 منهن حياتهن في العام 2020، مقارنة بـ146 حالة قتل للإناث في العام 2019.

وتؤكد الدراسة أن «الصفات الأكثر شيوعاً لدى المرتكبين لم تتغير. فهم في الغالب من الذكور، وغالبًا ما يكونون متزوجين، من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و49 أو 70 وما فوق، ولا يمارسون نشاطًا مهنيًا».

شكاوى مسجلة

وتعرضت واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا (32%) للعنف في السابق، وأبلغت 64% منهن سلطات إنفاذ القانون عن ذلك. ومن بين هؤلاء، قدمت 84% شكوى.

في ثلث الحالات (33%)، لوحظ وجود مادة واحدة على الأقل من المحتمل أن تغير قدرة المرتكب و/أو الضحية (الكحول، المخدرات، المؤثرات العقلية) على التمييز وقت وقوع الأحداث. وحدثت الغالبية العظمى (78%) من الوقائع في منزل الزوجين أو الضحية أو الجاني.

الأعوام السابقة

وكما في السنوات السابقة، كانت الخلافات (31 حالة)، أو الانفصال بغير التراضي (27 حالة) الأسباب الرئيسية لهذه الارتكابات (41%). ويتبعهما عن كثب الغيرة (25 حالة) ومرض الضحية (21 حالة).

في المتوسط، تم تسجيل حالة وفاة واحدة كل يومين ونصف اليوم خلال العام الماضي، مقارنة بحالة وفاة واحدة كل ثلاثة أيام في العام 2020.

وارتفع قتل الإناث أيضًا (+ 16%) في إيطاليا، خلال الفترة من 1 أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، إذ قُتلت 125 امرأة مقارنة بـ108 في العام السابق.