Atwasat

بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 03:23 مساء
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
البلجيكي لوران بيرون، بطل العالم في السحر بسومان، 22 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حوّل البلجيكي لوران بيرون ورقة بسيطة على شكل كرة صغيرة إلى شخصية حيّة وشقيّة، تتحرك وتقفز وترقص وتختبئ، وتَمكّنَ بهذا الضرب من السحر الذي يحمل في طياته قدرا كبيرا من الشعر من أن يتوَّج في نهاية يوليو الفائت بمقاطعة كيبيك الكندية بطلا للعالم في السحر، وهو فن تعلمه في الشارع.

وما هو إلا شهر، حتى امتلأت مفكرته بالدعوات من مختلف أنحاء العالم، بفضل هذه الحيلة السحرية التي عمل مدى سنوات على إعدادها، هو المنتمي إلى نهج «السحر الجديد» والميال إلى أن يخبر من خلال فنه قصصا ويعبر إبداعيا عن المشاعر، عوضا عن الأسلوب الاستعراضي، وفق «فرانس برس».

- «فرح وحزن» على خشبات برودواي

في 30 يوليو، نجح بيرون في التقدم على نحو مئة من زملائه تنافسَ معهم في بطولة العالم التي تقام كل ثلاث سنوات، إذ فاز مبتكر حيلة «بيبر بول» (أي الكرة الورقية) التي تبلغ مدتها ثماني دقائق بالجائزة الأولى في فئة السحر العام وبالجائزة الكبرى.

ويقول لوران بيرون خلال مقابلة معه في محترفه بسومان، بالقرب من مدينة لياج في شرق بلجيكا «جاء كثر من السحرة القدامى لمقابلتي بعد عرضي وقالوا لي إنهم عادوا إلى الطفولة ونسوا التقنيات. هذا ما أردناه بهذه الكرة الورقية. فنجن لا نأبه بالمؤثرات الخاصة، إذ أن الهدف هو المشاعر الساحرة».

ولدى عودته إلى بلجيكا، وجد على هاتفه رسالة تهنئة من نجم السحر العالمي الأميركي ديفيد كوبرفيلد الذي مر عبر جدار الصين وجعل تمثال الحرية يختفي.

كوبرفيلد «أحبّ» الحيلة
يفتخر الشاب البالغ الخامسة والثلاثين بأن كوبرفيلد «أحبّ» حيلته. ويقول «آمل في أن نلتقي. صحيح أنه يقدم عروضا ضخمة، لكنه عاشق حقيقي للسحر. لا يزال المعلم بلا منازع في هذا المجال، وهو يعرف كل الحيل والمؤثرات الخاصة. تمكنا من خداعه بهذه الحيلة».

في الثامنة عشر، بدأ لوران بيرون، وهو نجل مهندس صوت في مجال العروض الفنية، مسيرته السحرية، وتعلم الشاب الموهوب منذ صغره في الأعمال اليدوية حيله الأولى مع أحد أصدقائه، وقدم معه عروضا صغيرة، حتى انتقل في الثانية والعشرين إلى مدنية فانكوفر الكندية حيث التقى سحرة شوارع.

ويروي أن الشارع مكنه من «معرفة المهنة وطبيعة العلاقة مع الجمهور». ويضيف «إذا لم تستهوِ الجمهور، فسيكمل طريقه. يجب أن تتحلى بالقدر الكافي من الطاقة (...) ومن النكات، ومن القدرة على لفت الأنظار. لقد علمني الشارع كيف أطور شخصيتي لجذب الجمهور. بعد ذلك، أدخلت (على عملي) شيئا من المسرح».

وبعد سنوات من عروض الشارع في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وصيفا في أوروبا، عاد الساحر إلى بلجيكا سعيا إلى تعزيز ارتباط عروضه السحرية بالمسرح.

ويشرح قائلا «كنت دائما أحب السحر المُمسرح، أي السرد الذي ينبثق منه الجانب البصري، لا السحر الذي يقتصر على صناديق لامعة أو أرنب يخرج من القبعة، ثم اكتشفت + السحر الجديد +».

خشبات برودواي
وأُعجِب بيرون بهذه الحركة التي تمزج فن الوهم بأشكال فنية أخرى لإنتاج لغة جديدة، فتابع برنامجا تدريبيا في هذا المجال بالمركز الوطني لفنون السيرك في فرنسا العام 2015.

ويوضح بيرون الذي يتعاون في أعماله مع مخرج وكاتب مسرحي ضمن فرقة «ألوجيك» أن «السحر يصبح في هذه الحالة ترفيها خالصا مبتعدا عن توازن القوى بين الساحر وجمهوره».

ويأمل بطل العالم في أن يساهم هذا التوجه الجديد في تجديد الاهتمام بالسحر الذي يُصنّف ضمن الصف الثاني بين الفنون الحية، كما حصل بالنسبة إلى السيرك، ويأسف لخلوّ عروض السحر غالبا من أي جهد فني في ما يتعلق بالإضاءة والجانب البصري والنصوص.

وإذا كانت الطلبات انهالت على الساحر البلجيكي بعد فوزه بالجائزة لتقديم عرضه للجمهور أو لزملائه في اليابان وإنجلترا ومدينة لاس فيغاس الأميركية وسواها، فإن لديه حلما ليس هذه المرة وهما، وهو أن يتمكن من إظهار فنه من خشبات برودواي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب

بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد

الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي ...
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحقيق وشكوى إثر قتل مكسيكيين دبا مهددا بالانقراض
تحقيق وشكوى إثر قتل مكسيكيين دبا مهددا بالانقراض
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968...
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف ......
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو...
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها...
المزيد
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي
بطل العالم بالسحر بلجيكي يحلم بعروض في برودواي...
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل...
أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة
أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة...
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا
فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا...
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه
جدل في فرنسا بشأن سباق تنافس فيه نزلاء سجن وحراسه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط