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علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 11:52 صباحا
علقت في الحمام 3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل
دش للاستحمام في كاليفورنيا في 5 فبراير 2014 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات التايلاندية، الجمعة، أن الشرطة أنقذت امرأة مقيمة في العاصمة بانكوك، علقت لثلاثة أيام في حمام منزلها، من خلال خلع الباب.

وصمدت المرأة البالغة 54 عاما بفضل شرب ماء الصنبور، حسب «فرانس برس».

وقالت الشرطة إن المرأة خافت على حياتها، لدرجة أنها كتبت وصيتها على جدران الحمام الضيق باستخدام مستحضرات التجميل.

 نوبة ذعر
وعلقت الضحية، مساء الإثنين، في حمام منزلها حيث تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد أسهمت في كسر مقبض الباب.

وأبلغت شقيقتها، الخميس، مركز الشرطة في منطقة فرا خانونغ في بانكوك عن فقدان الاتصال بها.

وأوضح النقيب في شرطة فرا خانونغ تشانشاي سونسيانغ لوكالة فرانس برس أن «شقيقتها لم تستطع الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام، لذلك طلبت المساعدة من الشرطة للذهاب لرؤية (الضحية) حيث كانت الأبواب الأمامية مغلقة من الداخل».

ولفت النقيب في الشرطة إلى أن الضحية في حالة جيدة إلى حد ما، ولم تُضطر للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوص.

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