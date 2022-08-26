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أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 02:00 مساء
أوكلاهوما تعدم رجلا قتل صديقه بمطرقة
صورة مؤرخة في 30 نوفمبر 2009 لغرفة إعدام في سجن في ولاية أوهايو الأميركية (أ ف ب)
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بعدما رفض حاكم الولاية طلبا بالرأفة، أعلنت سلطات السجون في أوكلاهوما، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق أميركي في الخمسين من عمره مدان بقتل رجل بمطرقة العام 1997.

وتلقى جيمس كودينغتون حقنة مميتة في سجن ماك أليستر، وفق «فرانس برس».

وأكد مدير السجون في أوكلاهوما سكوت كرو وفاة كودينغتون في الساعة 10.16 بالتوقيت المحلي (15.16 ت غ)، مضيفا أن أي مشاكل لم تتخلل عملية إعدامه.

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وعاودت ولاية أوكلاهوما الريفية المحافظة في جنوب الولايات المتحدة تنفيذ أحكام الإعدام في أكتوبر 2021، بعد توقف دام ست سنوات بسبب عمليات إعدام فاشلة.

وباتت الولاية التي نفذت أكبر عدد من الإعدامات في 2022 إذ وصل عددها إلى ثلاثة.

وحُكم على جيمس كودينغتون بالإعدام، لقتله صديقه ألبرت هيل (73 عاما) بمطرقة العام 1997، لرفضه إعطائه مبلغا ماليا لشراء مخدرات.

وأوصى مجلس العفو والإفراج المشروط في الولاية بالرأفة بكودينغتون، لكن الحاكم الجمهوري كيفن ستيت رفض هذا الطلب الأربعاء.

ونُفذت أحكام إعدام في حق عشرة سجناء في الولايات المتحدة منذ بداية السنة، غالبيتهم في الولايات الجنوبية، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

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