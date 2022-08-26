فنلندا «دولة عبور» السياح الروس إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تملأ سيارات رياضية فارهة على غرار «بورشه» و«بنتلي» وسواهما تحمل لوحات تسجيل روسية موقف السيارات في مطار هلسنكي الذي بات محطة ينتقل منها السياح الروس إلى دول أخرى في أوروبا، إذ تحولت فنلندا معبرا أساسيا لهؤلاء إلى وجهاتهم النهائية في القارة.

ويتبين من جولة سريعة في موقف سيارات مطار هلسنكي أن العشرات بل المئات من السيارات الفارهة التي تحمل لوحات تسجيل روسية رُكِنت فيه، بينها سيارة «مرسيدس-بنز» الفئة «إس سيدان» الجديدة وسيارة «بورشه 911 توربو إس».

وقال جوسي هيرفونن لوكالة «فرانس برس» مغادرا موقف السيارات «هذا لا يصدق. كنت أتمنى ألا يأتوا قبل حل الوضع مع أوكرانيا».

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اضطر الروس الراغبون في زيارة دول أوروبية إلى السفر برا بسياراتهم أو اللجوء إلى شركات طيران غير غربية بعدما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية على إثر غزو موسكو لأوكرانيا.

ومنذ رفعت موسكو قيود السفر المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» في يوليو، ازداد عدد المسافرين الروس، وسط استياء متزايد في أوروبا من تدفقهم فيما لا تزال الحرب في أوكرانيا دائرة.

ولاحظت وزيرة الخارجية بيكا هافيستو أن فنلندا أصبحت «دولة عبور» للسياح الروس، مضيفة أن «ثمة الكثير من السياح الروس في مطار هلسنكي في الوقت الراهن».

قرار أوروبي مشترك

أعلنت فنلندا الأسبوع الماضي أنها ستخفض عدد التأشيرات السياحية للروس إلى 10 في المئة اعتبارا من الأول من سبتمبر، بسبب الاستياء المتزايد من السياحة الروسية وسط الحرب في أوكرانيا.

لكن الروس يواصلون دخول فنلندا بتأشيرات شنغن صادرة عن دول أخرى.

وأوضحت هافيستو أنهم يأتون «بتأشيرات شنغن صادرة عن عدد كبير من البلدان ويواصلون رحلتهم عبر مطار هلسنكي» إلى وجهتهم النهائية.

ولاحظ جهاز حرس الحدود الفنلندي أن حوالي ثلثي الروس الذين يعبرون الحدود الشرقية لفنلندا يستخدمون تأشيرات شنغن صادرة عن دول أخرى غير فنلندا.

تأشيرات للروس

وقال المسؤول في حرس الحدود ميرت ساسيوغلو إن «المجر وإسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وإسبانيا تمنح عادة تأشيرات للروس وهي سنويا من بين الدول أكثر الدول إصدارا لتأشيرات» لهم.

وشرحت هافيستو أن أنظمة شنغن لا تتيح لفنلندا إغلاق حدودها أمام مواطني بلد محدد وفقا للجنسية، وأن من غير الممكن تاليا اتخاذ قرار بتطبيق إجراءات من هذا النوع إلا بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وزيرة الخارجية «نظرا إلى أن فنلندا ودول البلطيق تعتزم الحد من هذه التأشيرات، يُستحسن أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة».

ويلتقي فنلنديون كثر في المطار مع هذا الطرح على غرار جوسي هيرفونن الذي يرى «ضرورة صدور قرار من الاتحاد الأوروبي بإغلاق الحدود».

وتعتزم فنلندا إثارة هذه القضية في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 30 أغسطس بجمهورية التشيك.