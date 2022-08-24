دعوى على «سوني» و«بلاي ستيشن» تطالبهما بتعويضات 5.9 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه شركة الإلكترونيات وألعاب الفيديو اليابانية العملاقة «سوني» دعوى جماعية في بريطانيا تطالبها بتعويضات مقدارها خمسة مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليارات دولار) بتهمة إساءة استخدام المركز المهيمن في ما يتعلق بالبرامج التي تبيعها عبر المتجر الإلكتروني للعبتها «بلاي ستيشن».

وتولت المديرة العامة لموقع الدفاع عن المستهلك «ريزولف» أليكس نيل إقامة الدعوى في 19 أغسطس الجاري أمام محكمة الاستئناف المختصة بقضايا المنافسة، نيابة عن حوالى تسعة ملايين من مستخدمي «بلاي ستيشن» التي تنتجها «سوني»، بحسب بيان صدر، الإثنين، منشور على موقع Playstationyouoweus.co.uk.

إبيك غايمز

وتتهم الدعوى «سوني» و«بلاي ستيشن» بمخالفة قوانين المنافسة و«سرقة الناس» بفرض عمولة 30% على كل لعبة رقمية أو عملية شراء داخل اللعبة من متجر «بلاي ستيشن».

ولاحظت نيل في البيان أن «ألعاب الفيديو تعتبر في الوقت الراهن أكبر أشكال الترفيه في بريطانيا، متقدمة على التلفزيون والفيديو والموسيقى.. وتكلف أفعال (سوني) الناس الملايين التي لا يستطيعون إنفاقها، خصوصا في خضم أزمة تتعلق بكلفة المعيشة».

ولم يتسن الحصول من ناطقين باسم «سوني» على تعليق فوري على الدعوى.

أما شركة «إبيك غايمز» التي تنتج ألعاب فيديو من أبرزها «فورتنايت»، فتخوض نزاعا قضائيا مع شركة «أبل» الأميركية العملاقة خصوصا في بريطانيا.

وأمر قاضٍ فدرالي أميركي في نوفمبر شركة «أبل» بتخفيف القيود المفروضة على خيارات الدفع الخاصة بمتجر تطبيقاتها، لكن المجموعة استأنفت القرار.